流感疫苗首日接種數創新高！盧秀燕籲可選品牌 疾管署回應

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今年公費流感疫苗共有「賽諾菲」、「國光」、「東洋」及「高端」4家廠牌，家長間出現「躲打高端潮」，台中市長盧秀燕今天呼籲中央應比照新冠肺炎疫苗接種模式，公開廠牌，疾管署發言人曾淑慧表示，疫苗施打政策以先到貨、先鋪貨、先施打為原則，若真的不喜歡可以到其他院所接種。

公費流感疫苗昨天開打，疾管署公布，昨天第一天單日接種人次為22萬9517人次，將近23萬的接種數遠遠高於去年18萬人次多出5萬人次。

流感疫情連續6周升溫，上周門急診類流感就診人次突破11萬人。疾管署表示，社區中目前仍以以A型H1N1及H3N2共同流行，正在處於流行期，且持續上升，評估11月開始確診速度會在加快。而昨天是公費流感接種第一天，單日接種數創下22萬9517人次。

台中市長盧秀燕今日主持市政會議表示，今年流感疫苗品牌較多，市府比照新冠肺炎疫苗接種模式，貫徹「陽光政治」施政理念，讓資訊透明公開，宣布台中各流感疫苗接種單位需公開揭示廠牌，「讓民眾有知的權利」。

對於各縣市自行公布品牌，會不會影響打氣，曾淑慧重申，中央疫苗施打政策採「先到貨、先鋪貨、先施打」為原則，因為是大量施打疫苗，採取隨機模式，希望民眾儘早接種疫苗，他強調，流感疫苗已經接種20多年，製作過程安全有效，若真的不喜歡某種疫苗當然可以到其他院所選擇。