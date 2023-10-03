竹縣10月社福強強滾 親子活動多元豐富

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新竹縣人口穩健成長，社福設施和兒童照顧需求增加，縣府8月啟用的新竹縣綜合社會福利館外，持續努力打造溫馨友善的社福體系，10月有49場親子、社福服務活動陸續登場，縣長楊文科希望透過多元社福活動，讓家長陪伴孩子，拉近親子關係，當家長育兒的神隊友，共同邁向「科技首都．幸福竹縣」! 社會處長陳欣怡說，從3月開始彙整該處及社福委託單位的活動，歸類為親子大眾參加活動、早療及照顧者喘息活動、輔具服務活動、多元新住民服務活動、托育人員訓練、社工訓練、志願服務培力等七大類，讓民眾更清楚了解及掌握社福活動資訊，報名更方便。

10月社福活動中，親子大眾活動有39場，分由新竹縣親子夢想館、新竹縣橫山區社會福利中心、新竹縣托育資源中心、新竹縣身心障礙福利服務中心等單位辦理，另有8場針對早療及照顧者喘息活動，多元新住民服務也有2場精彩活動。

39場親子活動中，有11場辦在剛開幕不久的新竹縣綜合社會福利館2樓的親子夢想館進行，場館委託明新科大營運，除了活動外，平日服務0歲至6歲嬰幼兒，服務時段為每周二至周日上午9時至11時30分，活動報名連結會公告於粉絲專頁。

親子夢想館活動有6日親子繪本健康小鱷魚、12日親子繪本水果好好吃、22日2場次全能體操王-軟式跳箱、25日穩定寶寶的撫觸時光、26日萬聖節活動、27日小手動一動DIY，歡迎家長們帶孩子來同樂。

親子夢想館團隊並舉辦外展活動，5日新埔社福中心舉辦Hello-紓壓打氣日，13日湖口圖書館快樂企鵝大冒險、21日關西圖書館動物跳舞大賽、24日新豐圖書館萬聖精靈音樂魔法冒險。每個活動開放報名時間於活動前7天上午9時開放報名。各項活動訊息可上舉辦單位臉書粉專線上報名。