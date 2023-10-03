竹東二重國中改制完全中學呼聲高 竹縣教育局：用地不足

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新竹縣竹東鎮人口快破10萬，現為全國第一大鎮，在竹東外五里有工研院和園區遷住人口，二重國中2個學生就有1人來自科技家庭，就學需求增加，縣府租用土地投入3.9億增建校舍，地方民代建議改制為完全中學，教育局指用地不足，認未來在園區三期文教用地興建綜合高中為宜。

「二重國中是平地面積最小的國中！」校長徐華助說，該校面積只有1.4公頃，隨著附近社區大樓不斷興建完成，遷住人口多為工研院和園區上班族，就學人數逐年增加，外五里只有二重國中，無法做總量管制，目前每年級9班共27班750人，初步統計2個學生就有1個是來自科技家庭！

徐華助說，學校現有普通教室27間、專科教室7間、行政空間12間，113學年度是龍年生學生進國中，估計該校新生將招收12班374人，已調整相關空間做為教室因應。

此外，縣府在學校旁租用0.37公頃土地，投入3.9億元興建3棟4層共30間教室的教學大樓，因應116年學度招收13班的就學需求，預定年底發包，期以1年半工期完工，114學年度招生。

立委林思銘等竹東地方民代認為，溪北有六家高中和湖口高中2所完全中學，溪南1所都沒有，建議教育局將二重國中改制為完全中學，讓學生多能就近入學。

徐華助說，他擔任竹東國中校長時，地方提議改制為完全中學，竹東國中校地有4公頃多，也做好相關規畫，之後有地方人士反對改制，無疾而終，而二重國中校地太小，並不適合改制。

教育局副局長蔡淑貞表示，二重國中增建校舍主要是提供國中使用，依照高級中等學校設立基準，校地面積至少要2公頃以上，二重國中加租用土地僅1.84公頃，面積不足，依該基準是無法改制為完全中學。

蔡淑貞說，園區三期規畫有7公頃的文教用地，未來內政部若通過都市計畫，校地面積超過5公頃，將可設置綜合高中，應更能符合竹東外五里就學及科技等產業發展需求。