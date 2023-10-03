竹縣孕育台灣文壇新星 2023吳濁流文學獎得獎結果出爐

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2023吳濁流文學獎結果揭曉！今年5大類總獎金達120萬元，投搞437件作品經過初審、決選會議，選出首獎、貳獎、參獎及佳作等30個獎項，縣長楊文科賀喜得獎者，勉勵創作者持續在文學領域耕耘，頒獎典禮11月18日在吳濁流故居隆重舉行。 文化局長李安妤表示，自2020年吳濁流文學獎基金會回歸新竹縣以來，在文化局、吳濁流文學獎基金會與新竹縣文化基金會支持下，大幅增加獎項及獎金，讓吳濁流文學獎更能扮演孕育台灣文壇新星的角色，今年投稿的五大類作品，包含短篇小說81件、現代詩144件、散文115件、兒童文學69件及客語詩28件。

客語詩類首獎〈愛光——致敬台灣第一位雕塑藝術家黃土水先生〉，以雕刻家黃土水為主題，刻劃他透過藝術創作為台灣鄉土挺身而出的決心。評審認整體來說，除了傳統親情與懷舊等題材，客語詩創作主題無論深度與廣度均有拓展的趨勢。

現代詩首獎〈迴聲〉，以黑膠唱片與台灣第一首流行樂〈桃花泣血〉，串聯1930年代與當代大稻埕的男男女女。評審指出，今年現代詩類大量出現以音樂為題材的作品是一大特色。

兒童文學類首獎〈外星人網紅〉，被評審譽為「兒童文學界的香奈兒」，除了成熟的寫作技巧，更以詼諧方式處理當代的網紅議題。

散文類首獎〈歇喘〉，以卡車司機為業的父親為主角，描述不同的人生階段，畫面感十足，父親不同的形象更是維妙維肖。評審指今年得獎作品仍以親情為主，但心理疾病題材及超現實技巧作品，是不容小覷的趨勢。

小說類首獎〈河邊的公寓〉，以1960年代的台灣為背景，以來台灣進行蝴蝶研究的日本學者為主角，細膩比較台日文化差異，也以外人眼光觀察台灣的變化。評審指今年小說類呈現多元樣貌，涵蓋傳統與當代各種不同的議題。