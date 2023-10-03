響應台灣女孩日 女性消防員翻轉職場刻板印象

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為翻轉性別刻板印象，基隆市政府社會處與教育處特別在10月11日台灣女孩日舉辦「基隆女孩 勇創未來」影片發表會，邀請基隆市消防局中山分隊長林宛柔、仁愛分隊員李怡芳擔任2023年基隆女力主角，呼籲社會共同提升女孩權益、翻轉職場性別刻板印象。

影片發表會舉辦於正濱國民小學，邀請全校師生及市議員到場共賞，林宛柔會中表示，她小時候因為常遲到，不只常被罰寫字，還常被罰跑操場，也讓她變成一個能動也能靜的個性，也訓練了體能。後來在消防員訓練時，也要求在洗澡只能在3分鐘內洗完，剛開始她也做不好，但每天不斷去練習，就會讓自己變得更好。

她回憶，當他開始學開車時，爸爸媽媽帶著她在快速道路練習，但她不適應時速80公里以上的速度，就被催著快快快。她說，很多事情都是需要透過練習而來，即使是遇到挫折，也要練習如何接受挫折、接受失敗，再好好地重新出發。

林宛柔也鼓勵現場的正濱國小學童們，透過探索自己，發現自己真正喜歡的事物，不要被刻板印象給拘束，傾聽自己的內心，發現自己真正想做的、想要的究竟是什麼。

基隆市副市長邱佩琳表示，性別平權是普世價值，也鼓勵現場嘉賓跟小朋友，對於身為女性有自信心，不分性別勇敢追逐夢想。為了營造一個安全及溫暖的職場環境，呼籲市民朋友一起營造職場性別友善，打造亞洲最有愛的城市。

社會處處長楊玉欣表示，依據內政部消防署資料統計，截至111年底，女性消防員占比為11.98％，相較於98年8.29％，其性別統計圖相略為提升，台灣女孩日活動目的在傳達女性不僅有能力參與各種職業和社會角色，且倡議女性在各領域中擁有平等的參與機會。