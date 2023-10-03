再生能源「風光」上場 台電持續優化空污季電力調度

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進入傳統秋冬空污季（10月至隔年3月），外界相當關心這段時間的供電狀況，台電3日表示，空污季將優先使用燃氣取代燃煤以改善空品，除透過「以氣代煤」調度策略外，綠能也已成為擴大減煤的重要助力，包括近期風力發電屢創新高，結合太陽光電出力甚至一度高達800萬瓩以上。再生能源不僅成為供電要角，也可以提升電力調度「板凳深度」，替補其他傳統機組上場、讓歲修規劃更有餘裕，甚至可將部分機組提前至9月進行歲修，讓整體機組調度可具靈活彈性，也讓燃煤與燃氣機組可以減少發電，進一步降低排放。

台電指出，空污季燃煤機組本就會停機降載，過往興達電廠四部燃煤機組更是最少停兩部。隨燃煤1、2號機組操作許可證屆期並陸續除役，空污季將依照短期空品動態及供電情況，調整機組停機降載，為改善南部地區空品貢獻心力；既有燃煤1、2號機則將轉為備而不用，善用燃煤備用存量比較高的特性，以備不時之需。

台電進一步指出，空污季的調度策略將優先以「以氣代煤」兼顧穩供與環保，包括大潭8號機已於9月初達滿載發電，在更換濾網及設備校調停機後，10月起機組已經併網調度，目前已可進行滿載發電，後續將優先在夜尖峰時段進行高載測試，並配合風力發電狀況適時降載停機以檢查調整，預期可成為秋冬空污季一大穩定電力。

台電說明，近期風力發電效果佳，多數時間維持170萬瓩以上出力，超過3部興達燃煤機組(55萬瓩)滿載發電，甚至連續兩日飆出超過190萬瓩的好成績，最高紀錄於2日16時50分達到192萬瓩，中午時段風光發電量合計一度可達到800萬瓩以上，風光滲透率突破二成。

此外，近期水情好轉，德基水庫、日月潭水庫目前蓄水量皆達九成五左右。在新的調度模式下，抽蓄水力機組集中用於夜尖峰時段，透過抽蓄水力儲能機制，妥善利用再生能源及克服間歇特性，成為穩定供電的重要利器。

台電表示，未來隨夏月用電尖峰已過，估計用電負載將隨氣溫逐漸下降，台電將以「保守的預測、最好的準備」來審慎因應，預估日夜尖峰備轉容量率都有7至10％以上的穩定餘裕。