國道服務區今年暑假月均營業額4.38億 創新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

交通部高速公路局今（3）日公布「國道服務區暑假期間營業額概況」並指出，國道各服務區營業額受疫情影響已全然復甦，今年7、8月暑假期間月均營業額達4.38億元，年增16.18％，創下歷年新高紀錄。

高公局說明，國道服務區主要客群為用路人，尤其春節、清明、暑假等假期，返鄉及出遊人次增加，具重要營運指標。

高公局表示，以今年暑假月均營業額而言，最高為清水服務區6,810萬元，其次依序為關西服務區4,903萬元、西螺服務區4,569萬元、泰安服務區4,260萬元及東山服務區3,836萬元。

回顧近三年7、8月暑假各服務區月平均營業額，2020年、2021年、2022年營業額分別為3.9億、2.07億及3.77億，今年更達4.38億元，較去年增加16.18％，創下歷年暑假月平均營業額之新高。

高公局表示，經統計歷年度各月營業額，國道服務區15處歷年營業額最高峰會落在1月或2月（春節期間），次高則是4月（清明節假期），接著為7、8月（暑假期間）。

值得注意的是，觀察今年各服務區在暑假營業狀況，位於國道5號的石碇及蘇澳服務區，受惠於暑假期間前往宜花東的家庭旅遊旺季，在7、8月營業額超越1月春節。

例如，石碇服務區7、8月的月均營業額達1,320萬，超越1月的1,167萬表現；而蘇澳服務區在7月達2,183萬營業額、8月也有2,278萬的營收表現，都超過了1月的2,034萬表現。