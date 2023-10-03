生態方式處理廚餘危機 澎湖監獄養蟲蟲黑水虻

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法務部矯正署繼屏東監獄利用黑水虻幼蟲以廚餘等腐爛有機物為食物，大量且有效率地處理廚餘後，離島的澎湖監獄今也啟用「黑水虻示範養殖場」，除了宣告完全有效處理掉監獄產生的廚餘外，未來也將從所在的鼎灣村做起，行有餘力漸漸把湖西鄉的廚餘，甚至全澎廚餘都能納入。

澎湖縣長陳光復今上午出席「黑水虻示範養殖場啟用典禮」時表示，透過黑水虻能將農業廢棄物轉變成有用的動物飼料蛋白質特性，不但有效解決廚餘問題，還能活絡畜牧、養殖漁產業，期待實踐循環農業。

黑水虻為腐食性昆蟲，取食特點是喜食有機廢棄物，新鮮的畜禽糞便、餐食垃圾、農村下腳料都是它的上好食物，是一種環境友善的資源昆蟲，不僅能快速處理畜禽有機資源物外，更能將之轉化為昆蟲蛋白做為動物性蛋白質替代飼料，用以取代豆粉或魚粉，而虻肥又可被應用做為天然的土壤改良資材。

因此，透過黑水虻取食各類有機廢棄物，既能解決廚餘、雞鴨豬牛的糞便，又能產生有機肥料，使得黑水虻成為當前最夯的環保昆蟲養殖。

像收容超過千名受刑人的澎湖監獄，每日產生的廚餘量近1公噸，採用產官學合作，飼養黑水虻後，有效去除監內廚餘，成為澎湖地區第一個具有系統規劃的養殖場，順利將垃圾廚餘轉化為珍貴資源，一隻黑水虻約可消化3公斤的廚餘，既實踐循環農業，同時藉此培養受刑人多元技能。

澎湖監獄典獄長林豊材更指出，養殖黑水虻過程意外發現，飼養黑水虻的受刑人，在翻覆黑水虻的過程中手上斑點逐漸變淡，未來不排除增加與其他領域的研究合作，增加飼養黑水虻的價值。