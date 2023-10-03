台中爵士音樂節10／13登場 估將吸引逾百萬人潮湧入台中

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邁入第19屆的「2023台中爵士音樂節」，將於10月13日至22日在市民廣場盛大登場！台中市政府預估，10天爵士樂饗宴，將可吸引150萬觀賞人次，創造逾10億元經濟產值！

由於10月正好有「雙十國慶周」5大系列活動接連登場，將炒熱台中市的觀光休閒產業，據悉，目前台中市各家旅館平均住房率高達85％，飯店業者都好嗨！

台中市政府今（3）日舉行市政會議，文化局長陳佳君以「2023台中爵士音樂節-城市爵起」為題進行專案報告。

台中市長盧秀燕表示，在文化局與各局處通力合作下，爵士音樂節連年獲得好評，台中市民廣場是個很棒的場地，有很大的草坪，可容納數萬人，在美麗的夜空下與所愛的人共同欣賞美妙的爵士樂，一連10天準備精彩節目，歡迎大家一起來，這不只是年輕人的活動，也歡迎阿公阿嬤參加。

陳佳君表示，第19屆爵士音樂節活動，包含志工培訓、青少年爵士樂團校園巡演及快閃活動、中秋及國慶連假20場暖身表演等，歡迎國內外遊客一起深入探索台中爵士音樂節。

爵士音樂節是立足國際的台中節慶品牌，連續10天爵士樂饗宴，重磅邀請10個國家知名爵士樂團，全新節目編排22場特色爵士演出，國際水準獨家編制、交流深化，「本土X國際X多元」創新演奏組合，透過爵士音樂節預計吸引150萬觀賞人次，創造超過10億元經濟產值。

盧秀燕補充說，每年爵士音樂節約有100萬人次進到台中，同時也帶來城市相關的經濟效益，據了解，目前台中市平均住房率已達85％，市府動員各局處舉辦下半年的節慶活動，且把握連續假期，讓全國的遊客前來觀賞，全力行銷城市、促進經濟、觀光與文化。