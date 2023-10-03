國泰飯店觀光事業線上旅展開跑 和逸／慕軒飯店住宿券21折起

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搶秋冬旅遊商機，國泰飯店觀光事業即日起至11月6日推出線上旅展，集合旗下全台和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店、及巧虎夢想樂園，推出聯合住宿券、餐飲通用券、頂級夜宿團和入園券。其中和逸／慕軒飯店連年暢銷的聯合住宿卷21折起，全台6館皆可使用。餐飲通用券價格最低只要280元即可入手；全台唯一沉浸式海洋眠旅「宿海奇遇Blu Night」下殺87折。小朋友最愛的「巧虎夢想樂園」也推出入園券門票大人＋小孩僅690元。

「和逸、慕軒聯合住宿券」3200元、下殺21折起，買10張再送1張，雙人入住皆含自助早餐，從北到南全台館別皆可使用，憑一張住宿券即可入住和逸飯店‧台北民生館、台北忠孝館、高雄中山館。一張住宿券加2000元可入住海洋主題COZZI Blu和逸飯店‧桃園館、以及敦南林蔭大道旁的慕軒飯店。一張住宿券加3000】可入住和逸飯店‧台南西門館體驗「卡通頻道主題客房」，享受與超人氣探險活寶、飛天小女警與熊熊遇見你卡通主角共眠。此外，今年度和逸飯店‧高雄中山館加碼推出「舒適客房平日住宿券」雙人入住含早餐只要2800元，等同28折，商務出差最佳選擇。

座落台北最美林蔭大道、具有城市綠洲美名的慕軒飯店今年度推出3大商品，包含「GUSTOSO義大利餐廳」首度推出的『TO GO外帶美食通用券」680、買10送1，憑一張券可選擇兌換680元披薩、意式爐烤香料春雞或生乳捲，2張券可任選爐烤噶瑪蘭黑豚聖路易肋排、炭烤小羔羊排、安格斯肋眼牛排或紐約客牛排等。另外人氣必買的還有『海陸總匯雙人套餐券」4280元，以及『GUSTOSO ＆ URBAN331 餐飲通用券」1,280元』，多元商品供消費者彈性運用。

台北國泰萬怡酒店主打「MJ Kitchen全日餐廳」自助餐券，最低折扣只要66折，不到千元就能品嚐星級特色料理。『平日自助午餐單人券899元、平日自助晚餐單人券999元、假日自助午晚餐單人券1099元』。想要平日悠閒享受美食的客人，可選擇和逸飯店‧台北民生館與台北忠孝館，2館共同推出『單人平日午間套餐通用券』，一張僅280元，購買5張再送1張好康優惠。

以海洋元素為主題的COZZI Blu和逸飯店‧桃園館，是全台唯一沉浸式海洋體驗HOTEL，更擁有獨特的「宿海奇遇Blu Night」親子深度夜宿導覽行程。這次推出自助百匯餐廳「Cozzi Market逸‧市集」『單人平日午餐自助餐券」990元、單人假日自助餐券1290元，通通買5送1優惠。新東方典雅風格的中餐廳「逸薈軒」推出『北京爐烤櫻桃鴨3.0餐券」2680元，憑券可一次盡享四道絕美櫻桃鴨料理，包含松露土豆脆餅佐法國KAVIARI至尊魚子醬、爐烤櫻桃切皮鴨腿、片皮鴨胸手桿餅佐特選醬、以及四選一：酸菜鮮筍鴨架湯／秘製陳皮鴨架弼／避風塘金蒜炒鴨架／成都乾鍋香鴨架。

「宿海奇遇Blu Night」推出『Blu Night島嶼夢遊』行程，入住可享有一泊三食，更可躺在鯊魚造型的「宿曦小窩」裡欣賞海底世界，一張4999元等同87折。來到COZZI Blu和逸飯店‧桃園館，當然不可錯過親子共樂的「巧虎夢想樂園」，『一大一小入園券690元(6.3折)，買5送1』，家長可帶小朋友暢遊園區設施、欣賞海洋劇場表演，一起FUN假樂活！

親子主題和逸飯店‧台南館與卡通頻道合作，館內有主題客房、室內遊戲室，包含電動車、飛天小女警沙坑、熊熊遇見你小火車，以及特別打造的500坪戶外遊樂場「奇趣操場」，從裡玩到外超放電！這次和逸飯店‧台南館推出『雙人下午茶套餐券899元、親子下午茶暢遊套餐券650元』，享買五送一優惠，體驗在地特色美食享受親子時光。

主打85大樓高空美景的和逸飯店‧高雄館-「Cozzi THE Roof」餐廳，祭出『單人下午茶套餐券」，每張340元，內含包含三層式精緻點心和咖啡茶品；喜歡沙拉吧和海陸主餐，可選購『單人午晚餐沙拉吧券組」，一組5張1950元，以及『單人午晚餐通用券」一組5張2350元。