值得投資的頂級商辦園區 京華廣場連續二年蟬聯GRESB五星評級

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全球房地產永續基準指標GRESB（Global Real Estate Sustainability Benchmark）昨日在荷蘭公布2023年評級結果，威京總部集團旗下鼎越開發「京華廣場頂級商辦園區」再度蟬聯五星評級，是全台唯一連續二年奪此殊榮者，而台灣今年也有多家業者跟進參與評選。威京總部集團主席沈慶京表示，這顯示京華廣場的綠色金融價值被國際認證，也期盼各界重視ESG永續開發與公司治理的重要性。

GRESB是一個評估全球房地產業及基礎建設ESG 績效指標的平台，每年以星級呈現評級結果，有超過120家投資機構使用其數據，來監控投資績效和作為決策依據，若能獲得GRESB五星評級，等同獲得國際認證，是最具有綠色金融投價值的標的。截至2022年，全球共計74個國家、1,820家開發商、房地產投資信託基金等業者參與，資產總值高達6.9兆美元。

鼎越開發執行副總張嘉文表示，鼎越開發是去年全台第一家參與評級，並一舉拿下「亞洲綜合物業發展組」最高五星評級，本次再度榮獲，也是全台唯一、連續二年蟬聯GRESB最高五星評級，同時今年也吸引台灣多家業者跟進參與，可見台灣企業重視GRESB評級，顯示出具有綠色金融價值投資標的之重要性。張嘉文強調，在全球淨零排放趨勢下，商辦正面臨ESG轉型，不只要達成綠建築認證的基本門檻，還要擁有綠色金融優勢，才能幫助企業避免陷入產業、資金、人才被斷鏈危機，也期望透過鼎越開發京華廣場的拋磚引玉，讓各界實踐ESG永續發展及公司治理的責任。

京華廣場為台北市罕見大規模基地、可出售的頂級商辦園區，位於市民大道、東寧路、八德路口，全園區興建四棟，地上十九樓、地下七層，除已連續二年獲得GRESB五星評級殊榮外，目標將取得美國綠建築LEED及健康建築WELL雙白金認證，同時未來也將提供綠電服務，讓進駐企業實踐ESG永續責任，最適合國際旗艦級企業總部進駐，預計2026年完工。