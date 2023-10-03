友達併購BHTC TrendForce盤點4大助益

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TrendForce表示，全球車用市場持續蓬勃發展，車用面板正朝大尺寸化與智慧化座艙方向邁進。因此不少面板廠積極提升在車用供應鏈中的能見度，以期朝具備車廠一階供應商（Tier1 Supplier）能力的目標邁進。友達宣布收購德商 Behr-Hella Thermocontrol GmbH（BHTC）100％ 股權，正是具體實現此一發展趨勢。

TrendForce認為，友達併購BHTC，對於持續進行轉型的友達而言，中長期將帶來不少助益。首先，友達將直接取得進入BHTC相關客戶供應鏈的門票，將可擴大並強化友達在車用市場的布局。再者，BHTC本身即具備車廠一階供應商的角色，專精於車內空調，車用人機介面等系統的提供與整合，對於過去僅為專業面板廠，缺乏系統整合能力的友達而言，可助其跨入系統整合領域，對於取得車廠信賴將帶來一定的幫助。

同時，BHTC在全球各重要區域都有工廠布局，等於直接縮短了取得車規工廠認證的漫長時程，並可加速在各區域市場與當地車廠的合作。最後，過去面板廠作為二階供應商，較難直接探詢車廠的想法，但當具備一階供應商的資源後，將增加與車廠直接接觸的機會，尤其是了解車廠中長期5～7年後的車款與規格想法，對於現階段對應資源的預先規畫與準備將有極大助益。

自電動車問世後，車用相關電子技術逐漸受到重視，傳統車廠也開始進行既有供應鏈的解構與重組，尤其是在Covid疫情期間遭逢車用半導體嚴重缺貨的狀況後，傳統車廠更想要掌握關鍵技術與零組件的穩定性，因此也給了非傳統一階供應商許多新的機會。面板廠也在這趨勢下，積極提升車用顯示區塊在汽車內的重要性，朝跨入一階供應商角色推進。如天馬與華安鑫創合資，京東方合併精電（Varitronix），由群創獨立出來的群豐駿等。

TrendForce觀察，整體車用面板市場規模在2023年已站上2億片大關，未來也將持續成長。雖然短期內面板廠欲跨入一階供應商角色，對既有的車用面板出貨量影響不大，但中長期而言，在與車廠建立穩固的夥伴關係後，不但有機會穩定取得車廠的訂單，整合系統端的智慧車用面板模組也將會對面板廠的營收提升帶來助益。