世客博將落幕 桃市府拍板世界館規畫成為科技圖書館

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世界客家博覽會將於10月15日落幕，場館之一的世界館恐閒置，立委魯明哲建議桃園市府，青埔地區缺乏的公共建設就是圖書館，建議館舍未來朝此方向規畫。市長張善政、議長邱奕勝等人3日也一同造訪世界館，拍板定案未來將規畫成為智慧科技圖書館與沉浸式數位藝術館，以符合地方居民期望。

魯明哲指出，青埔居民人口快速成長，很多居民及學生，希望有圖書館讀書的需求越來越明顯，接到非常多的建言與陳情，尋覓找了很多地方，認為世界館面積有1394坪，與中壢圖書館、龍岡圖書分館各為1200多坪，面積差不多，適合作為區域型中型的圖書館。而世界館雖為4層樓概念，但事實上只有2層樓，1樓挑高6.6米，沒有2樓，3樓則是7點2米，在未來法規設計許可範圍下，可以將部分面積做為樓中樓，能擴大使用面積空間，讓民眾來這裡不只有科技感，也有更多溫書空間。

張善政說，市府內部有討論世界館未來的運用，拍板定案未來將作為圖書館。他認為，現在民眾到圖書館，到架上借書機率越來越低，上網或是視聽等，也是廣義的圖書館用途，未來將規畫的圖書館，不是擺很多書，而是用新科技概念，讓民眾到此上網或是查資料、視聽等，把世界館1樓定義為智慧科技圖書館，3、4樓則作為沉浸式數位藝術展示館，可展示世客博台灣館、世界館各式展覽，未來將委託專業的數位藝術與虛擬實境公司，將2館所有的展覽數位化長久保存。

邱奕勝表示，中壢許多議員接獲地方鄉親反映，大家都希望在青埔開發區擁有一座先進的圖書館，這座圖書館不只有藏書，也包含科技、人文等元素，這會是不一樣的未來圖書館，也把客家精神與文化能夠繼續保存，議會將全力支持。