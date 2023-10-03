國慶日出勤加班 勞動部：應給雙倍工資

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【中央社記者吳欣紜台北3日電】國慶4天連假將展開，勞動部今天提醒，10日國慶日為周二，雇主應依法給假並給付工資，如果徵得勞工同意在休假日出勤，工資也應加倍發給。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉說，依勞動基準法規定，內政部所定應放假的紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日都應休假，工資也應照給。

王金蓉指出，民間企業多有比照政府行政機關辦公日曆表出勤的情形，企業如果是周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假的出勤模式，並透過8周彈性工時實施，將9月23日的原定休息日與10月9日的原定工作日調整互換，就會形成國慶4天連假。

王金蓉也說， 如果雇主需要勞工在國慶連假期間加班，依照假的性質不同有不同的加班費計算方式，若以月薪為新台幣3萬6,000元、推算平日每小時工資額為150元的勞工為例，休息日出勤工資應加給1,900元、國定假日則是加給1,200元等。

王金蓉提醒，由於各事業單位的營運方式及排班態樣多元，例假或休息日不見得都排在周六及周日，國定假日補假日期也有不同，個案上有差異，因此雇主應就各該假別期日，與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資給付標準，減少爭議發生。