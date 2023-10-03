苗栗台61線北溪橋吊梁工程 因小犬颱風延後

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公路局中區分局苗栗工務段施作台61線北溪橋橋梁吊梁工程，原訂於10月4日施作，並封閉後龍鎮龍港匝道至通霄鎮白沙屯匝道間南下路段全部，但因逢小犬颱風來襲，為免風勢過大影響吊梁作業安全，苗栗工務段3日下午臨時公告吊梁作業延至10月12日上午8時至下午17時，封閉路段相同，苗栗工務段請用路人提前改道。

苗栗工務段整建西湖溪橋，為施作台61線北溪橋橋梁吊梁工程，原本規畫於10月4日上午8時起至下午17時止，管制車輛通行，將封閉105k＋300(龍港)至112k＋400(白沙屯)南下主線及側車道路段，欲往南下用路人車，請於台61線105k＋300(龍港)匝道匯出，續行駛替代道路台6線接台1線南下至123k＋900處再接回台61線。

但因小犬颱風來襲，風勢有增加趨勢，苗栗工務段考量工程安全，3日下午臨時公告工程順延1週，將於10月12日上午8時起至下午17時止，封閉105k＋300(龍港)至112k＋400(白沙屯)南下主線及側車道路段，欲往南下用路人車，請於台61線105k＋300(龍港)匝道匯出，續行駛替代道路台6線接台1線南下至123k＋900處再接回台61線。苗栗工務段請用路人車行經工區務必減速慢行，並依相關施工標誌規定行駛。