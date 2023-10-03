資誠攜手生物產協 共議生醫產業AI與投資併購新趨勢

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資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）與台灣生物產業發展協會3日共同舉辦「嶄新生技之途論壇」，邀請全國各地生技產業及專家與會。論壇中舉行「AI大數據於生技產業應用實務」與「台灣生技併購、授權與投資展望」主題演講及座談。

台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳指出，台灣生物產業發展協會是國內成立時間最久，涵蓋範圍最廣，會員數最多的團體之一，今年正值創會第34年。自成立以來，協會透過舉辦全球最具規模生技展會之一的「亞洲生技大會」，擴展國際交流，亦成立「生技產業深耕學院」培育人才，同時持續舉辦「生技小聚」以邀請主管機關與產業溝通對話，攜手合作以共同成為產業成長前進的推手。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，「AI」和「併購、授權與投資」是生技產業獲得關鍵成長動能的重要議題。依據PwC調查， 2030年AI將為全球創造15.7兆美元經濟產能，帶動全球GDP成長率達26％。台灣搶搭AI投資潮，自2021年修訂生技醫藥條例，擴大精準醫療、再生醫療、數位醫療與其他創新生醫產品納入獎勵，期待AI與生技產業共同應用，帶動台灣業者接軌國際大趨勢。

其中焦點座談主題「AI大數據於生技產業應用實務」由台灣生物產業發展協會副理事長暨資誠聯合會計師事務所榮譽副所長曾惠瑾擔任主持人。

曾惠瑾指出，全球AI輔助生技產業研發蓬勃發展，依據PwC統計，截至2023年3月全球有至少150個臨床前或臨床開發階段新藥在研發中採用AI輔助，且研發中採用AI輔助的Pipelines數目年成長率高達40％，可見AI大數據於生技產業應用已逐漸成熟。

普華國際財務顧問公司執行董事翁麗俐則在主題演講「全球與台灣生技產業併購趨勢」指出，全球及台灣生醫產業之併購交易在2020年受新冠疫情影響，使整體併購、投資市場呈現暫時性的凍結。然而隨著疫苗問世、致死率下降、疫情趨緩，於2021年起全面復甦，全球生醫產業併購交易總金額達5,540億美元；台灣亦呈現同樣併購態勢，台灣生醫產業2021年併購交易總金額達748億台幣，也創下近年新高。

資誠生醫產業主持會計師游淑芬指出，依據資誠統計，台灣生醫產業上市櫃家數與總市值自2018年以來穩定成長。截至2023年5月底總市值達1.3兆，較2022年底成長達7％，反觀美國、香港等海外資本市場受地緣政治風險、升息等因素，使投資人偏向保守。台灣相對穩定之下對於海外併購、授權與投資都具有優勢。

游淑芬強調，面臨外部環境不穩定，生技產業相對具備防禦性。隨著人們對於健康與生活品質要求不斷提升，在創新研發領域持續突破，預計將吸引2024年更多投資人關注生技領域相關投資成長。