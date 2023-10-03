聚陽9月營收28億、年增15.38％ 看好明年成長

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出貨量較去年同期成長近三成，成衣大廠聚陽(1477)公布9月合併營收28億元，較去年同期成長15.38％，月減20.11％。聚陽指出，日系客戶訂單穩定成長，部分美系客戶下單動能恢復，看好明年營運成長性。

聚陽累計今年前三季合併營收243.3億元，較去年同期減少1.58％。

聚陽指出，9月為傳統相對淡季，但今年出貨量仍較去年同期成長27％；但由於去年基期較高，因此前三季營收出現微幅年衰退。

歐美感恩節、聖誕節銷售狀況一向被服飾、成衣廠視為明年訂單成長與否的指標，聚陽指出，從品牌及通路商整體庫存去化來看，需求狀況沒有想像的差，預估明年訂單應該會回流。

目前聚陽訂單能見度看至明年第一季，聚陽指出，雖然還沒完全接完，但出貨量的年增幅有機會看到雙位數成長，明年長單也可望回升。

印尼新廠擴產是支撐聚陽今、明年出貨量成長的基礎；聚陽指出，印尼新廠共規劃六座廠，全數開出將有160條產線，其中80條產線已被日系客人包下，目標至今年底全數開出。

根據聚陽預算，2022年印尼廠的產能577.3萬打，2023年則可達到646萬打。在印尼廠的擴產加持下，今年聚陽全年的產能可因此衝到1,700萬打，比去年增加4.9％。