《其他電》鴻海攜手Blue Solutions 攻兩輪電動車固態電池

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【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)今（3）日宣布與加拿大固態電池設計製造商Blue Solutions簽署合作備忘錄，將攜手全資子公司芯量科技（SolidEdge Solution），與Blue Solutions針對兩輪電動車市場共同開發打造固態電池生態系。

加拿大Blue Solutions為法國Bollore集團子公司，為已具產業規模的固態電池設計和製造商，自2011年起量產電池。芯量科技2021年於台灣成立，為專注於電池先進材料開發的鴻海全資子公司，目標為客戶提出全方位的固態電池解決方案。

鴻海表示，未來將結合雙方的專業、技術及資源，開發並生產兩輪車電池。其中，Blue Solutions 創新的環境溫度Gen4技術及芯量的先進電池材料，預期可發揮優勢互補效果，進而打進目標市場。下一階段亦規畫推動此電池系統進行不同應用，能適用於其他電動車。

鴻海指出，攜手Blue Solutions首先將瞄準印尼市場，該國目標至2030年前，使電動機車數量達到1300萬輛。根據麥肯錫預估，全球兩輪車市價2029年將達2180億美元，年複合成長率（CAGR）達8.7％，主要成長動能將來自電動機車。

Blue Solutions總裁兼執行長Richard Bouveret表示，能與鴻海簽署合作備忘錄，是公司建立強力合作夥伴關係、實現全球戰略擴張的關鍵一步。其中，兩輪電動車為主要發展領域之一，亞洲市場更是拓展的關鍵區域，與鴻海攜手能幫助公司達成此雄心壯志。

鴻海電池戰略負責人吳易座表示，電池是電動車的心臟，固態電池預料將是快速發展的聖杯。鴻海攜手Blue Solutions希望能加快開發出符合市場需求的固態電池解決方案，提供未來鴻海不同電動車客戶產品性能優勢，做到「Time To Cost」及「Time To Market」的策略目標。