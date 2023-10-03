台中自行車週 3日永豐棧酒店磅礡登場

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自行車界國際盛事，行之有年的「台中自行車週Taichung Bike Week」，因疫情暌違三年，今(3)日眾多高級自行車工業知名廠商在永豐棧酒店齊聚一堂，年度OEM供應商車展熱鬧登場，一連舉行四日。

自行車產業一直都是台灣的重要製造業之一，主要集中台灣中部，包含台中市、彰化縣等地，由台中市出發四十分鐘內車程，幾乎涵蓋所有供應的大廠。長年因業界競爭激烈，且為了三月自行車大展的通路廠商，OEM廠商習慣及早準備，遂漸形成以高級訂製自行車廠商為主Bike Show，「台中自行車週 Taichung Bike Week」便順應而生。

Taichung Bike Week的緣起，可溯及2009年，WTB在台中永豐棧酒店舉行非正式的OEM產品經理會議開始，成效頗佳，爾後吸引越來越多廠商締結加入，逐漸發展成年度的產品發表會。

永豐棧酒店宴會場地與套房空間，於自行車週期間都成為廠商Bike show的展示間，且活動期間也提供住宿、餐飲等一站式服務，全方位符合活動商業需求。10多年來，永豐棧酒店提供場地與方案資源，協助Taichung Bike Week成為OEM製造商向全球的產品經理展示最新年度產品舞台，也激盪全球產品經理構思新產品線的靈感。

今年的永豐棧酒店台中週集結了超過8個國家、50多個品牌參展廠商，包含Continental、Control Tech、WTB、Sunnywheel、KS、Gates等參與此次年度盛會。

「台中自行車週Taichung Bike Week」於自行車產業推廣、交通建設或騎乘宣傳，行之有年，長期深耕至今具備國際水準，集結一流廠商，提供專業的產品資訊與測試實況，每年Taichung Bike Week這波盛會將搶先為下一個年度新產品揭幕展示。