外資大砍友達逾3萬張 高股息獨鍾00929連七買

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【旺得富理財網 王順泉】台股未能延續昨日大漲氣勢，今天開平低盤後震盪走低，終場下跌102.97點，收16454.34點，再度跌落半年線之下，成交量2557億元。昨天強勢的AI股紛紛拉回，緯創、緯穎、廣達、台光電等跌幅2~3%，台積電下挫4元，記憶體族群威剛、華邦電等逆勢上漲，晶豪科更亮燈漲停。

今天外資賣超157.57億元，投信買超16.01億元，自營商賣超41.52億元，合計3大法人賣超183.09億元。

威剛董事長陳立白透露記憶體產業已看到隧道口，明年下半年可能出現短缺，今天記憶體族群逆勢大漲，外資加碼晶豪科、十銓、華邦電等3檔，入列買超前10名，其中晶豪科漲停、十銓大漲逾5%。

人氣火熱的高股息ETF 00929宣布10月配息0.11元，年化殖利率超過7%，外資今天持續買進，累計連7買共7萬7385張。

友達宣布德商BHTC，積極投入汽車應用市場，不過外資不領情，今天大砍3.35萬張居賣超冠軍，面板雙虎另一檔群創也遭砍2萬張。

昨天大漲逾9%的AI股緯創，今天拉回下挫近3%，外資減碼2.66萬張。

法人表示，台股大漲之後隔天拉回是常見現象，國發會上周公布8月景氣燈號連10藍，但預估最壞情況已過，各機構也普遍預測第4季出口將轉正，若再加上選舉行情，以及國際情勢逐漸穩定，台股目前在半年線附近築底，後市仍值期待。

外資今天買超上市個股前10名為：定穎投控(3715)6121張、晶豪科(3006)4991張、華通(2313)4989張、復華台灣科技優息(00929)4901張、啟碁(6285)4802張、十銓(4967)4337張、華邦電(2344)4213張、基泰(2538)4129張、偉訓(3032)3836張、華航(2610)3525張。

外資今天賣超上市個股前10名為：友達(2409)33571張、緯創(3231)26626張、群創(3481)20479張、新光金(2888)19544張、元大高股息(0056)14495張、中信中國高股息(00882)13407張、中鋼(2002)12200張、國泰金(2882)9055張、華新(1605)9010張、開發金(2883)8541張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。