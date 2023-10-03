百歲阿嬤高歌一曲還能數鈔 林姿妙驚呆舉大拇哥

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重陽佳節將至，今（3日）宜蘭縣政府上午於文康中心舉辦「幸福百分百112年度重陽敬老活動」，向縣內104位百歲人瑞恭賀，活動現場邀請百歲阿嬤吳林美質高歌一曲及數鈔票都讓人鼓掌叫好；另，101歲陳金霞阿嬤，還能敏捷縫補自己衣物。林姿妙說，希望阿公、阿嬤都能活到200歲，帶給後代子孫永恆不朽的影響力。

縣府民政處表示，宜蘭縣今年達百歲以上人瑞有104位，其中80位女性、24位男性，2位最高齡人瑞達111歲，藉此重陽佳節，將循往例逐一拜訪，並致贈每位重陽禮金、幸福百分百專輯及豬腳麵線禮盒，以實際關懷訪視行動致上最崇高敬意。今特地邀請吳林美質和陳金霞阿嬤到活動現場，由林姿妙致贈每一樣禮物。

其中，吳林美質阿嬤100歲居住於羅東鎮，從小成績良好，喜愛彈琴、跳舞及畫畫，榮獲全校第一名畢業，曾任教於成功國小及冬山國小，現與大兒子全家同住，每天到社區與朋友們唱歌、跳舞，享受快樂生活。今更在現場高歌一曲，鏗鏘有力的聲音，眾人鼓掌叫好，且收到禮金時還俐落數鈔，讓人驚呆不已。

另，101歲的陳金霞阿嬤居住於南澳鄉武塔部落，人生哲學是活到老學到老，現在不但會使用縫紉機，還可穿針引線縫補自己的衣物，且每日會到社區文健站與族人們學習手工畫、編織等手工藝，也會縫製原鄉特有的編織小錢包等製品，手藝相當好；今許多家人陪同阿嬤到現場接受縣長的祝賀，氣氛十分熱鬧。

林姿妙說，宜蘭縣好山、好水、好環境，造就健康活潑的城市，所以縣內有104位資深美少女、美少男，用宜蘭人的精神努力認真生活，希望阿公、阿嬤都能活到200歲，感謝他們把人生最燦爛的時光獻給國家與家庭，尊敬長者是美德，現在由晚輩來對他們的生活起居噓寒問暖，用更多的愛心、耐心及恆心來照護著。