丁彥鈞｜美債殖利率再創高 新台幣續貶

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受限財務短缺，美國政府原本將於10月1日關門，所幸參眾兩院通過臨時法案，危機暫時解除。由於連假期間國際間並未發生重大利空事件，避險賣壓於昨日回補，帶動加權指數上漲。

無奈美國聯準會鷹派陣營認為，美國必須長期維持高利率才有辦法對抗通膨。十年期公債殖利率應聲上漲，新台幣匯率跟著走弱。受到外資持續賣超的影響，今天加權指數下跌102點，終場以16,454點作收。

受到中國與美國經濟不佳的影響，出口外銷連12黑，景氣信號燈連續10個藍燈。此時建議布局不受國際景氣影響的內需概念股，比較安心。

平均地權條例新制於 2023年7月1日上路後，投資客無法釋出手中物件，籌碼更加穩定，不動產的供給減少。青年首購方案於 2023 年8月1日施行後，年輕人的買房門檻降低，不動產的需求增加。在供給減少與需求增加的情況下，房價持續上漲。

其中新美齊(2442)的「心岳」建案已於9月27日取得使用執照，勤美(1532)的「勤美之森」建案也於9月28日取得使用執照，冠德(2520)的冠德心天匯建案將於2024年第1季開始交屋。由於短期有業績入帳，股價相對強勢。

近期有雙十假期連放4天，避險賣壓恐再次出現，漲多的個股，建議可以逢高賣出一趟，有低再買回。

預期台股短線會在萬七以下震盪，即使反彈，幅度也不會太高，建議選擇有基本面保護的個股，比較安心。