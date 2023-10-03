創意生活產業及觀光工廠與全國旅行業媒合會 圓滿落幕

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經濟部產業發展署居中牽線，臺灣創意生活產業協會、中華民國觀光工廠促進協會偕同旅行商業同業公會全國聯合會，於10月2日在台北世貿一館2F舉辦媒合商活動，邀請上百間旅行社及70家創意生活產業及觀光工廠到場交流，互動熱絡，藉由媒合會希望能激盪出不同行銷模式，聯手合作共創新商機，擴充創意生活產業與觀光工廠廣大的潛力客群，活動圓滿落幕。

經濟部產業發展署、經濟部中部辦公室等官方代表，以及產業界代表包括：臺灣創意生活產業協會鄭美淑理事長、中華民國觀光工廠促進協會許立昇理事長、中衛發展中心詹偉正執行副總、工業技術研究院蔡秀如 經理、中華民國旅行業品質保障協會張永成理事長、全國旅行同業公會理蕭博仁理事長、台灣旅行業國民旅遊發展協會蔡子建理事長、台灣樂活永續協會黃信川理事長、中華兩岸旅遊產學發展協會齊雁蘋理事長、甲種旅行社聯誼會總會張玉芬會長、旅行社聯保聯誼會朱永達理事長，都應邀參與媒合會啟動儀式。

為了此次與全國旅行業的媒合會，臺灣創意生活產業協會、中華民國觀光工廠促進協會特別事前聯合辦理線上說明會，邀請「台灣旅行業國民旅遊發展協會」朱永達創會理事長暨旅行社聯保聯誼會會長，說明旅行業之生態樣貌；「中華民國觀光工廠促進協會」許立昇理事長，分享國內旅展行銷秘方；「卓也小屋度假園區」卓子絡總經理，分享如何將藍染文化透過海外旅展與媒合會，推廣至國際嶄露頭角，吸引眾多國外客群來台體驗。

經濟部產業發展署自2003年起推動創意生活產業計畫與觀光工廠輔導計畫，創意生活產業結合了既有的產業製造基礎，再融入創意、科技與人文特質，發展出一項具整合性、高附加經濟價值，且能提升國民生活品味的新型態產業網絡，協助產業升級與轉型，將「製造台灣」提升為「知識台灣」。

而觀光工廠則是協助製造業轉型跨足觀光服務業的重要平台，時至今日，觀光工廠遍布全國，具備豐富的知識、教育及娛樂，不但適合家庭旅遊，更是各級學校重要的產學教育場所。

今年來台旅客人次達400萬人次，旅客的來源也越來越多元，希冀藉由旅行社對國外旅行遊程豐富推廣經驗，來帶動國內旅遊的消費觀光效益。

創意生活產業將於12月5日辦理台日論壇，不僅與日本專家交流永續經營模式，更把台灣文化推向國際將國外旅客帶入國內，將台灣的山水風光、美食、體驗、人文美學，創造更多觀光新商機。

更多相關資訊，請參考創意生活產業官方網站（https://www.creativelife.org.tw/）及觀光工廠自在遊網（https://taiwanplace21.org.tw）。