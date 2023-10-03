北投老爺酒店攜雙月食品社打造養生度假方案 入秋泡溫泉喝好湯

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打造養生度假體驗，北投老爺酒店與蟬聯多年米其林必比登推薦美食品牌「雙月食品社」攜手合作，即日起至12月28日，入住北投老爺酒店旅客除能體驗北投白磺湯泉外，早餐更供應雙月人氣菜單「阿甘剝皮辣椒燉雞腿湯」。此外，合作期間亦推出「湯╳湯」雙人入住含早餐優惠專案，平日每房每晚7,900元起，入住即贈「雙月阿甘剝皮辣椒」每房乙罐及「愛恨椒芝麵」與「烏美汁」搭配而成的宵夜組合，為旅客打造五感滋養的身心盛宴。

北投一日遊的旅人，也可選擇北投老爺全新改裝湯屋「以食會湯」專案，雙人泡湯搭配PURE歐式餐廳下午茶、午餐或晚餐三擇一，平日3,288元起。

北投老爺酒店和雙月食品社攜手合作，邀請旅客來北投泡好湯、喝養生雞湯，洗滌塵囂同時也滋養身心。榮獲得米其林比必登連續多年肯定的雙月食品社，以新鮮上等食材，搭配傳統料理手法，成功將家常風味提升到米其林美食新高度。即日起至12月28日，凡入住北投老爺的所有旅客，早餐即享雙月人氣燉湯「阿甘剝皮辣椒燉雞腿湯」乙份。雞湯嚴選溫體仿土雞大雞腿部位切塊，肉質Q彈鮮甜，搭配剝皮辣椒的爽脆口感與清甜的高山高麗菜，營造出平衡但卻帶有溫和刺激的美味，每一口湯品都能品嚐回甘滋味。

採用北投老爺酒店與雙月食品社聯名的「湯╳湯」住房專案入住者，每房再加贈「雙月阿甘剝皮辣椒」乙罐及宵夜組合「愛恨椒芝麵」與「烏美汁」。阿甘剝皮辣椒選用優質青辣椒搭配獨家私房醬汁醃製而成，香脆多汁，適合添加於開胃小菜、湯品中增添風味層次。而雙月食品社人氣商品「愛恨椒芝麵」，以椒麻和芝麻醇特調而成獨家拌醬，香麻濃郁，層次豐富，讓人一吃上癮，搭配爽口解膩的「烏美汁」，相當適合夜間泡湯後宵夜解饞。

針對想安排台北近郊一日遊的旅客，北投老爺酒店推出「以食會湯」獨立湯屋新選擇。6至8坪的獨立湯屋空間，搭配融合日本禪風特色的室內設計，寬敞的石材浴池及可坐臥的和洋式客廳，旅人能在高隱私的幽靜空間中，感受北投特有白磺溫泉魅力。即日起至2024年3月31日，獨立湯屋搭配PURE歐式餐廳英式下午茶、午餐或晚餐三擇一，雙人同行平日只要3,288元起，最適合繁忙上班族來趟身心舒壓之旅。