華紙攜手永豐餘 推動造紙AI化獲獎

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華紙（1905）推動造紙AI化，以全自動虛擬量測（AVMII）系統精進抄紙製程監控效能，今（3）日獲頒《哈佛商業雜誌》第三屆數位轉型鼎革獎「智慧製造組大型企業組楷模獎」與「ESG特別獎」，是國內造紙業首度得獎。

華紙指出，大數據及AI可有效落實在最複雜的製紙工藝上，是產業級別的重大突破。賦予生產設備更高的智能，也可幫助製造單位創造可觀的節能減碳效益。

華紙未來將與永豐餘共同複製成功經驗到其他子公司生產單位，加速AVM及其他數位轉型工作遍地開花，更希望嘉惠供應鏈夥伴，一起形成最有競爭力的生態圈。

華紙是國內唯一漿紙一貫廠，也是最大的文化用紙與特殊紙紙廠，在強化造紙效率與優化紙品品質上，持續運用新科技，隨著人工智能演算日益進步，華紙去年下半年起於久堂廠導入「全自動虛擬量測（AVM, Automatic Virtual Metrology）系統」，在抄紙的塗佈製程，建構可視化的異常偵測機制，預知潛在生產問題，即時進行品質全檢，提高紙機運轉效率，促進生產效能增加2.16％，一年減少6,000噸二氧化碳排放。

華紙表示，造紙業採用AI智能化生產是極為挑戰的任務。抄紙機運轉屬於連續製程，紙卷完全不能中斷，當中的塗佈製程又有著批次混合的特色，整體來說涉及化學、機械、電機、電子與材料等多方因素，因此華紙結合母公司永豐餘投控的資訊分析資源，並引進成功大學教授鄭芳田與助理教授謝昱銘的專利技術，組成超過40人的跨領域團隊，共同建置「全自動虛擬量測（AVM）系統」。

為發揮AVM系統效益，達到量測與診斷的雙重功能，華紙加強數據蒐集，透過抄紙機同步傳送AIoT訊號，發展出專屬的造紙物料追蹤機制。另一方面，設置高度可視化平台，運用GPU高速統計運算訊號，再經由AI模型分析與預測，快速解讀數據，即早預測塗佈數值，掌握製程全貌，精進品質且提高良率。