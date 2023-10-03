2023 臺灣循環經濟週正式起跑 部會合作展現淨零決心

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經濟部、環境部、農業部、內政部及公共工程委員會，於政大公企中心召開「2023 臺灣循環經濟週跨部會聯合記者會」，以「循環經濟再升級 永續臺灣新願景」為主題，為一年一度的「臺灣循環經濟週」揭開序幕，5 部會共推出 11 大循環經濟活動，橫跨 10 月至 11 月陸續登場，並邀請 9 家循環經濟亮點企業到場展示推動成果，展現部會合作及公私協力推動循環經濟邁向零廢棄與淨零排放的決心！

本次參與循環經濟週的環境部、經濟部、農業部及內政部於今年陸續完成組織改造，透過本次循環經濟週記者會及後續的系列活動向各界說明政策及溝通。以環境部為例，成立資源循環署專責資源循環的政策規劃與管理，以「3 大循環策略」、「2 大驅動支柱」為施政主軸，策略包含「綠色設計源頭管理」、「能資源循環利用」、「廢棄物量能平衡及管理」等 3 大策略，並串聯上、中、下游產業暢通循環網絡，同時發展創新技術與制度，作為支持驅動資源循環的支柱。

依據經濟部產業發展署統計，臺灣 111 年資源再生產業產值已達 776.7 億元，資源再生產業已累積深厚的技術實力與經驗，本次記者會邀約推動循環經濟的亮點企業現場展示，展現公私合作成果。環境部推薦工研院為亮點代表，該院今（112）年由綠能所發起循環採購，先由筆記型電腦開始，透過產品服務化以租代買取得產品所有權，不使用後回原供應商維修租售延長產品壽命，未來將推廣循環採購到其他品項及其他院內單位。

紡織循環方面，環境部推薦遠東新世紀公司為亮點企業，其透過捕捉工業廢氣中一氧化碳及二氧化碳製成聚酯纖維原料，以及將廢棄紡織品透過物理及化學回收製成再生纖維，實現從紡織品到紡織品的封閉循環。經濟部推薦世堡紡織結合雄材大智自行研發的手持式衣物分選器，透過衣物指紋庫可隨時隨地、快速準確進行衣物分類，進行回收造粒再利用。

配合能源政策，經濟部輔導工研院建構可循環重製的新太陽能模組，完整回收晶片提升太陽能模組回收價值，並邀請上緯國際展示低溫低碳回收風機葉片，實現「零廢棄」風機。農業部推薦其輔導的大峯牧場，將畜牧廢水投入沼氣再利用，所產生的沼渣沼液則澆灌農田，形成完整的農牧循環。內政部則邀請大倡公司分享矽酸鈣板回收製成再生矽酸鈣板的技術，使營建廢棄物再生再循環。

今（112）年循環經濟週邁入第 5 屆，各部會接力推出系列展覽、論壇及高峰會，10 月 12 日至 14 日由農業部、經濟部及環境部等籌辦的「2023 台灣創新技術博覽會」永續發展館循環再生區登場，展出國內外資源循環技術與亮點。10 月 17 日環境部則在國立臺灣科學教育館辦理「2030 超越圈圈循環經濟新創展」，展出為之驚豔的資源循環創新設計商品、技術及服務。

今年一系列活動包括經濟部 10 月 5 日及 20 日「橡膠再利用應用工作坊」、10 月 13 日「綠色價值鏈 創造永續循環汽車論壇」、 10 月 19 日「循環示範輔導園區專業參訪活動」等，持續擴大資源循環公私交流。10 月 23 日內政部辦理「營建資源循環利用及產業鏈結工作坊」、10 月 31 日農業部辦理「2023 永續國際論壇—循環經濟的農業實踐」，以營建與生物循環，帶動區域經濟永續發展。

緊接而來 11 月，由環境部於 11 月 15 日辦理「資源循環績優企業頒獎典禮暨企業高峰會」。最後，經濟部、環境部及農業部等將共同參與於高雄展覽館舉辦的「TASS 亞洲永續供應+循環經濟會展」，展現以前瞻循環技術創造循環經濟新出路，期能帶動整體國內循環產業升級發展，會中同時由經濟部辦理循環經濟大聯盟論壇，邀請國內全循環業者分享經驗，幫助企業在綠色賽局中贏得頭籌。

環境部強調，循環經濟週是跨部會合作及公私協力的成果展現，也是與社會各界政策溝通的管道，透過一系列活動讓產官學研等各界齊聚，深化循環經濟轉型，也邀請民眾一起參與和瞭解，一同打造循環及永續發展的新臺灣！