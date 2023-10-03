2024年「台灣國際醫療暨健康照護展」開放報名參展

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由外貿協會主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」將於明（2024）年6月20日至22日在台北南港展覽2館展出。以「全齡照護」、「智慧醫療」、「醫材廊道」三大主題，整合醫療、照護以及科技產業，打造最完整的健康產業生態系。展覽已開放報名參展，歡迎企業踴躍報名參加，擴大國內外產業商機。

今（2023）年展覽參觀者較疫前成長22%、國際買主人數亦回到疫前近9成、創造近百場一對一採購洽談會，明（2024）年將在此成績下趁勝追擊，持續瞄準批發商、代理商、進出口商等專業買主觀展洽商，並邀請醫事人員、照護人員、醫學會、照護中心等醫護體系專業人士參觀交流。

全球人口結構朝向高齡發展，慢性病醫療需求及預防醫療關注度也隨之提高，Google、Apple、Amazon等大型龍頭企業也跨入大健康產業，根據麥肯錫估計，包括治病需求、預防保健等健康促進生活產業商機，於2030年可望超過15兆美元。臺灣具備優異的醫療技術與醫療體系，更是全球科技產業的供應鏈重鎮，兩產業加乘將可以掌握智慧醫療及照護發展的利基。因應產業需求與趨勢，台灣國際醫療暨健康照護展明年呈現三大主題為業者提供最佳的交流平台，「全齡照護」關注從0歲到100歲，不同階段健康所需的運動健身用品、保健品及輔具，「智慧醫療」聚焦科技化、數位化的創新醫材，使醫療變得更加精準與便捷，「醫材廊道」匯聚醫材原料、配件、耗材與成品，展示最多元的醫材產業鏈。

臺灣預計於2025年進入超高齡社會，每5人就有1人超過65歲，國家衛生研究院推估，2024年護理師將短缺1.5萬到2.4萬人，人力漸趨不足，因此，導入高齡照護科技、提高高齡者交通運輸便利性、改善高齡者社區環境、強化社區安全防護等不同面向的高齡友善解決方案變得至關重要。台灣國際醫療暨健康照護展首度規劃「長照及社區跨域照護主題館」，匯聚地方政府長照資源、居家及社區照護設備與系統、復健設備、以及整合式照護服務內容參與展出，建造一個高齡友善社區場域，為台灣高齡社會的未來做好準備，主題館將提供整體形象曝光，成為展場的吸睛亮點，歡迎業者加入，為高齡者提供更好的生活品質。

台灣國際醫療暨健康照護展2023年吸引超過7,000人參觀，迎來疫後參觀者的回歸，參觀人數較疫情前（2019）成長22%，其中超過10%來自C-LEVEL的高層決策者。國際化程度也逐漸回溫，近900名的國際參觀者，前5大來訪國家分別為泰國、日本、越南、菲律賓及印尼等醫材業者具高度開發興趣的東南亞及新興市場；參展業者亦來自共13國，其中包括德國巴伐利亞館及印尼館兩國家館。2024年將持續展覽國際化擴展，展中將舉辦探討全球市場動態的國際論壇、媒合國際商貿的採購洽談會、彰顯產品與技術的產品發表會。現在報名參展還享早鳥優惠，更多資訊請至官網（www.medicaltaiwan.com.tw）查詢。