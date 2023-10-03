台北福華線上旅展10／6開跑 住宿票券最低26折、美饌餐券61折起

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

年度最大旅展盛事「2023 台北國際旅展」（ITF）將於11月3日在南港展覽館開跑，為期四天的活動將為國內旅遊帶來最新篇章。為迎接後疫情時代興盛的旅遊潮，台北福華推出「2,900元福華連鎖飯店住宿券」，兩人入住含早餐，可住遍台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、溪頭、墾丁福華，今年「公務人力發展學院福華國際文教會館」也一同共襄盛舉參展，一券全台8間福華飯店住好住滿！台北福華的多款美饌餐券也同步開賣，票券下殺最低61折起，從西式自助餐吃到精緻中菜料理，滿足每位饕客的口腹之欲。

台北福華大飯店並自10月6日起至11月7日於官網辦線上旅展，購買住宿券可享26折優惠、餐券最高可享61折優惠。台北福華年年熱銷的餐券商品，自10月3日起即可在台北福華外賣櫃搶先購買美饌饗味餐券。

福華集團為2023ITF推出下殺至26折的「福華連鎖飯店住宿券」，每張2,900元可入住全台8間福華連鎖飯店（加價規則依各店規定），無論是入住台北福華漫步仁愛路林蔭大道、到溪頭福華吸取森林芬多精，或是住宿高雄福華遊玩駁二特區，一券在手即能規劃專屬旅程玩遍全台灣。為鼓勵民眾一起到旅展現場同樂，推出旅展現場加碼購「福華連鎖飯店住宿券」買10張送1張贈品券的超殺優惠。

福華餐飲票券種類分為中餐廳餐券及吃到飽餐券。擁有超高人氣的中餐廳蓬萊村、江南春、珍珠坊合力推出「中式4人合菜餐券」，旅展期間只要2,999元（享買5贈1優惠），立即享有江南春特色掛爐烤鴨六吃、蓬萊？經典台菜，或珍珠坊精緻粵菜。還有每張13,888元的「中式十人桌菜券」（享買10贈1優惠），同樣可擇一享用台北福華人氣中餐廳，適合公司團體宴客或親友聚會需求。

吃到飽餐券分為珍珠坊的「港點粵菜任你選餐券」，只要950元即可品嚐數十道港式珍饈吃到飽；讓人吃了流連忘返的彩虹座推出最新餐券組合，最低折扣71折起，分為每張1,149元的「彩虹座通用自助餐券」、5,500元的「彩虹座午晚餐套票（含5張）」，以及3,750元的「彩虹座下午茶套票（含5張）」。相約好友到彩虹座品味隨季節更換主題的中西百匯吃到飽，大啖超過70道中西美饌。其他好康還有旅展現場單筆合併消費滿3,500元，即贈送福華金色手機扣環乙只。