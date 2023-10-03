威力工業、Fortinet、必維國際檢驗 合辦永續綠能安全高峰會

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永續綠能已經成為追求可持續未來的必然選擇。隨著全球能源需求的不斷增加，全球企業正積極尋求更適合生存環境的能源來應對氣候變化和能源不穩定性的威脅，其中也伴隨著許多前所未有的新挑戰，資安是其中之一。

值此大數據和科技密集的時代，能源基礎設施變得更加複雜，也更容易成為潛在的資安攻擊目標。再如：綠色能源系統、智能網格、可再生能源和能源存儲解決方案，雖成為現代社會的支柱，為工商界提供清潔的能源，但同時它們需要更強化的資安防護。有鑑於此，威力工業網絡股份有限公司、Fortinet、必維國際檢驗集團聯合主辦的「2023永續綠能安全高峰會」將於10月20日在台北漢來大飯店3F舉行，歡迎各級企業踴躍報名，一起以資安做為實現綠色未來的堅實基石，踏實永續未來!

本次高峰會邀請到重磅級專家及發表主題有：一、威力工業網絡股份有限公司 董事長兼創辦人施作君主講「資安刻不容缓：強化工廠、儲能系統及變電站的安全」；二、Fortinet 工控領域OT資安技術顧問曹仁賢主講「用資安守護您的能源」；三、必維國際檢驗集團技術經理林宗慶主講「綠能新時代來臨，資安危機如影隨形：運用IEC 62443強化場域資安防護，接軌國際」。

本次活動專為負責以下領域的工程師、專業人士、顧問和部門負責人而設：

IT 網路與安全 / 資訊安全中心 / 資料中心營運 / 數據安全營運 / IT 稽核與風險管理 / OT營運科技相關業務人員。詳細研討會訊息請上網：

https://event.fortinet.com.tw/GreenEnergySecurity/