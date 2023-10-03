短線利空震盪 台股打底形成續攻季線

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台股3日一度向上測試月線、半年線，但在外資變心轉賣超、新台幣重貶至7年新低32.35元等因素下，大盤收在16,454.34點，下跌102.97點、跌幅0.62％。法人認為，Fed放鷹、美國政府躲過關門命運，持續推升美國公債殖利率，這些都只是短線負面因素，仍看好台股第四季行情，短線打底已成、可望向上續攻季線。

聯邦投信投資長吳裕良表示，從歷史經驗來看，美國政府關門議題僅是暫時的議題，Fed甚至調高今年GDP成長率從1％翻倍至2％，實際上美國經濟強勁，只是美國靠近選舉，兩黨不同議題正在協商，通常耶誕節前會通過法案。

今日領漲的IC設計股、高價股等，像是聯發科逆勢上漲27元或3.62％，收在772元，主因有外資提升聯發科評等，過去聯發科在AI領域被市場忽略，由於相關營收占比僅個位數，但聯發科正積極切入AI領域，包括申請AI類神經網路晶片專利、發展特殊應用晶片（ASIC）等，今天帶動同族群的聯詠、瑞昱、創意、祥碩等股價隨之勁揚。

技術指標方面，法人指出，台股中秋變盤向上，周一雖未正式站上月線，但呈現價漲量增走勢，站上短期頸線、回補9月21日空方缺口，KD指標也從低檔交叉向上，技術面可確認短底形成，估計至少可向季線挑戰，周二雖出現短線調節賣壓，後市只要守住周一長紅低點16,382點，可望延續上攻。