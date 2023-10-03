《電機股》和勤9月營收雙升 為今年新高

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【時報記者莊丙農台北報導】和勤(1586)9月合併營收2.16億元，月增10.19％，年增14.01％；累計前3季合併營收16.14億元，年減17.23％。公司表示，硬碟（HDD）零件訂單回溫、汽車零件出貨穩定攀升，9月營收創下今年新高，在傳統旺季的效應之下，預期第4季營收將繼續走高，將是今年營收最高的一季。

9月份兩大業務的營收分別為：汽車零件1.80億元，佔比83.05％；硬碟機構件（VCM Plate）0.27億元，佔比12.46％。汽車產業進入傳統旺季，加上新訂單逐步增量，9月汽車零件營收再向上爬坡，並創下今年單月新高；硬碟（HDD）客戶庫存水位已低，回補庫存需求升溫，9月硬碟（HDD）零件營收創近5個月新高，預期第4季將維持穩定水準。

和勤指出，第4季是汽車傳統旺季，既有的電動車與燃油車零件穩定出貨、部分燃油車零件重新報價後訂單回流、重卡零件等新產品量產，和勤新、舊客戶的訂單都向上攀升，旺季效應將更加明顯。此外，大陸多地陸續頒布鼓勵購車新規，有利刺激消費，預期對汽車產業有正面助益。

和勤持續爭取美系電動車大廠、韓系與日系車廠、全球汽車零件供應商麥格納、博格華納，以及重卡變速箱車商等訂單，預計明年第1季起將有更多零件品項出貨；同時新能源車市場也是和勤明年的成長重點，其中新能源車發動機定子、轉子零件已打入大陸車廠供應鏈，挹注2024年成長動能。