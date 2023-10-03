《證交所》世界健身事業申請上市案 明日審議

【時報記者莊丙農台北報導】台灣證券交易所10月4日召開有價證券上市審議委員會第791次會議，將審議英屬開曼群島商世界健身事業有限公司(2762)申請股票上市案。
世界健身事業資本額10億元，申請上市時淨值27.24億元，主要業務是經營會員制連鎖健身中心及教練課程。
2020年～2022年稅前淨利分別為2.99億元、0.9億元及3.68億元，每股盈餘1.66元、0.98元及6.15元；今年上半年稅前淨利1.99億元，每股盈餘1.58元。
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【時報記者莊丙農台北報導】台灣證券交易所10月4日召開有價證券上市審議委員會第791次會議，將審議英屬開曼群島商世界健身事業有限公司(2762)申請股票上市案。
世界健身事業資本額10億元，申請上市時淨值27.24億元，主要業務是經營會員制連鎖健身中心及教練課程。
2020年～2022年稅前淨利分別為2.99億元、0.9億元及3.68億元，每股盈餘1.66元、0.98元及6.15元；今年上半年稅前淨利1.99億元，每股盈餘1.58元。
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