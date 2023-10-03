文策院與台灣角川簽MOU 共同投資台灣影視

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文策院與台灣角川公司今（3）日宣布建立合作關係，由台灣角川董事長岩崎剛人、文策院董事長蔡嘉駿共同簽署MOU，將共同採用台灣的影視製作團隊、投資臺灣影視製作，預計3年投資10部影視作品，促進更多優質IP延伸發展成為臺灣原創影視作品，進軍國際。

岩崎剛人表示，台灣角川是一家藉由翻譯出版臺灣人喜愛的日本輕小說與漫畫，打下事業基礎的娛樂公司。進一步，也推出小說平台KadoKado角角者，發展台灣原創作品。而今，為了擴展IP並進軍海外，角川與文策院合作，希望產出更多臺灣原創影視作品，將小說、漫畫等原作，翻拍為影劇、動畫推廣，這種透過Media-Mix方式，原本即為日本KADOKAWA集團創造的事業模型。

文策院董事長蔡嘉駿表示，日本KADOKAWA集團旗下有出版、電影、漫畫、出版等事業，同時具有國際通路及全球市場影響力，文策院與台灣角川合作，希望未來透過其國際通路及全球市場的觸角，共同發展臺灣優質影視IP、投資臺灣的影視製作團隊，預計3年投資10部影視作品，並協助作品出海，增加臺灣故事、臺灣人才的全球能見度，創造全球商機。

台灣角川為日本KADOKAWA集團在臺灣設立的出版公司，以城市情報誌Taipei Walker創刊起步，1999年以來引進日本的輕小說、漫畫等翻譯出版作品，並致力原創華文作品發展、挖掘新生代創作者，近年來擴大至動畫商品、電子書平台「BOOK☆WALKER」、小說創作平台「KadoKado 角角者」等，持續發展臺灣IP市場。

日本KADOKAWA集團社長夏野剛也將在文策院舉辦的「2023 TCCF創意內容大會」專題演講，分享角川集團IP推廣的經營策略。