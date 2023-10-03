東區烘焙名店「普諾麵包坊」慶遷址周年 限金額享9折優惠

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去年10月遷移新址的「普諾麵包坊‧忠孝店」，即日起至10月15日至官方線上購物車預訂並自取慶祝、長條蛋糕、新鮮烘焙系列，即可享9折優惠。此外於10月16日至10月31日期間，加入官方LINE@好友，即享電子優惠券，可於門市消費單筆折抵乙次。

原神旺大飯店的「普諾麵包坊」在大台北東區深耕逾20年，累積了大量的忠實粉絲。於去年10月遷移新址，一年來客數突破25萬人次，為迎接第一個周年慶，推出促銷活動回饋消費者。

除了周年慶外，「普諾麵包坊‧忠孝店」亦於10月11日至10月30日推出多款搗蛋、搞怪的萬聖節應景商品，銅板價49元起。因應萬聖節的到來，麵包坊更首次獨家攜手合作超夯電玩遊戲-「女鬼橋 釋魂路」，將人氣爆棚的擬真「魚頭蛋糕」置入於遊戲場景中，讓玩家也能在打電動的同時，體驗不同的節慶懸疑氛圍。

「普諾麵包坊‧忠孝店」由27年資深烘焙主廚林弘富領軍，每日出爐麵包種類多達百款，尤其是口味千變萬化的「調理麵包」擄獲饕客味蕾。此外，招牌的「頂級生巧克力蛋糕」更是吸引眾多粉絲慕名而來。

迎接萬聖節，「普諾麵包坊．忠孝店」10月11日至10月30日推出銅板價節慶限定商品，以幽靈造型為發想的「鬼靈精怪」包裹著甜蜜巧克力內餡製成鬆軟麵包，是螞蟻人的最愛。外表Q萌的「熱狗木乃伊」則是以2種麵團包裹而成，鹹香的口味、層次相當豐富。甜蜜酥香的「蜘蛛菠蘿」上層以腹中裹入甜蜜黑巧克力，並點綴可愛表情的蜘蛛造型麵包，層疊熱銷的香酥菠蘿，不僅造型討喜、份量更是誠意十足。逼真寫實的「惡魔手指」，是以杏仁粉烘烤成酥脆餅乾，前端點綴健康堅果，並於未端沾上酸甜的覆盆子果醬營造斷指的視覺，兼具美味與造型，是連年萬聖節的熱銷商品。還有幽靈馬林糖、萌鬼南瓜餅等應景商品，萬聖節商品49元起，數量有限，建議可事先預訂。

「普諾麵包坊」並突破傳統麵包、甜點店框架，首次獨家攜手合作大宇資訊開發驚悚遊戲-「女鬼橋二 釋魂路」，將超人氣的擬真「魚頭蛋糕」置入於遊戲場景中。將於10／9開放民眾搶先體驗，凡於官方社群指定貼文留言，即有機會獲得「普諾麵包坊‧忠孝店」擬真系列蛋糕，讓玩家能在打電動的同時，也能感受不同的節慶懸疑搞鬼氛圍。