亞洲台灣客家聯合總會 第六屆總會長吳秀娥正式接棒

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亞洲台灣客家聯合總會懇親大會日前在桃園盛大舉行，9月底為期兩天的盛會吸引了來自世界各地的貴賓。這不僅是客家文化的盛會，更是歷史性的時刻，見證了第四、五屆會長彭仲年將權杖正式傳遞給第六屆總會長吳秀娥。

總會長吳秀娥於新竹出生，一位傳奇的客家女性1980年創辦了瑜友企業社。在1989年外銷匯率的波動變化，她選擇遷居到香港，展開了新的生活篇章。1999設惠陽瑜友手袋旗幟品廠，2009泉州分廠成立，她有著傑出的表現，並於2016年榮休，但這只是她生活的一部分。

吳秀娥的多才多藝不僅體現在事業中，還表現在對客家文化的熱情。也是台灣客委會的諮詢委員，積極參與並貢獻於客家事務。2022年創客家康慈基金會擔任董事長，這個基金會的成立源於對客家文化的深厚情感。一位香港的客家秘書在對抗血癌時，孤身一人回到台灣治療，這段艱辛的經歷觸動了總會長吳秀娥，她決心成立這個基金會，以支援需要幫助的人們。

懇親大會是客家文化的盛事，這場活動匯聚了來自世界各地的客家人和文化愛好者。他們共同參與各種文化活動，包括論壇討論、藝術表演和展覽，以及品嚐道地的客家美食。更重要的是，參與者充滿熱情地分享著關於客家文化的故事，積極參與文化的傳承和推廣。

在開幕式上，吳秀娥表達了對客家文化的深厚情感和對文化傳承的堅定承諾。並強調，客家文化不僅是台灣文化的一個重要元素，還是國際文化多樣性的重要組成部分。且呼籲所有參與者攜手合作，積極推動客家文化的繁榮和發展，這場懇親大會不僅是客家人的重要聚會，更是促進文化交流和合作的國際平台，「讓世界看到台灣、將桐花飄落大地」。

吳秀娥是一位備受尊敬的客家文化推廣者，生平經歷和才華成為客家文化的偉大代表。這次懇親大會不僅是客家人的聚會，更是一個促進文化交流和合作的國際平台，讓世界更多地了解和欣賞台灣豐富的文化遺產。這場盛會象徵著新的開始，將繼續推動客家文化的繁榮與發展，為全球文化多樣性添磚加瓦。