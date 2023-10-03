新台幣重貶9.1分收32.328元 寫逾七年新低

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國際美元指數狂飆，暌違十個月重新站上107大關，非美貨幣貶壓加劇，隨外資加大匯出力道，新台幣兌美元2日早盤一路趨貶，且帶量重貶逾1角，早盤一度跌破去年10月盤中低點32.345元，尾盤在央行調節下，終場收在32.328元、重貶9.1分，匯價由紅翻黑，並創2016年7月7日以來、逾七年收盤新低，總成交量也擴大至14.69億美元。

新台幣今年以來一路走貶，至3日止累計已貶值1.62元5.01％，3日收在32.328元，相較今年低點29.7元，上下波動則高達2.628元。匯銀主管表示，若以過去新台幣每年平均高低震盪3元來看，今年低點預計在32.7元附近，但匯率難以預測，若美國聯準會（Fed）比預期更鷹派，美元續獲支撐，新台幣不排除貶至更低價位。

根據央行統計，美元指數強漲0.75％，主要亞幣倒成一片，新加坡幣重貶0.34％、新台幣下殺0.28％、日圓貶值0.03％，人民幣及韓元則持續休市。

匯銀主管表示，外資3日早盤開始就大量匯出，熱錢持續外流買美債，新台幣一下就被打到32.3元上方，而出口商也伺機進場撿便宜，積極拋匯下勉強撐住新台幣匯價，但賣壓不及外資買盤，且出口商預期匯價貶勢將持續，在32.35元價位上「停手」轉為惜售，終場前僅剩央行苦撐，在央行力阻下，新台幣貶勢也應聲收斂。

匯銀主管表示，國際美元大舉走強，再度回到107價位高點，美債殖利率繼續走升，對市場而言很有吸引力，相較於台積電股利殖利率約2％多，2年期美債利率已到5％以上，外資自然是大舉匯出美債，在此情況下，要期待外資回補台股難度很高，新台幣將持續偏弱，短期先往32.4元方向測試，若貶破此價位，下一關卡將是32.7元。

對於匯市展望，外匯交易員指出，「國際美元走強，亞幣走弱很正常」，後續關鍵指標仍是人民幣，目前大陸匯市正在放假，後續就看人民幣開市後走勢，若大陸人行放鬆匯率干預，人民幣將持續疲軟，屆時新台幣也不容易走升。