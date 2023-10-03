會計師遭懲戒 財務報告簽證占91％居冠

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金管會證期局簡任稽核吳慧玲3日在高雄一項研討會中表示，國內會計師遭懲戒的項目，以財務報告簽證的違失占比91％居冠，她提醒會計師一定要特別注意企業經營環境的變化、交易模式的改變、內控失效、企業併購或出售等重大交易、以及跨境交易等風險態樣，會計師公會全聯會理事長黃奕睿則希望，會計師執業除了紀律之外，更要有職業道德，接軌國際，促進我國會計產業更好的發展。

中華民國會計師公會全國聯合會、台灣省會計師公會、以及高雄市會計師公會，3日下午2時聯合主辦「112年度紀律暨職業道德研討會」，由高雄市會計師公會紀律委員會主委張學志主持，邀請金管會證期局簡任稽核吳慧玲主講「造反會計師法及懲戒案例解析」、財政部高雄國稅局長陳柏誠主講「會計師代理所得稅事務違失案例常見缺失解析及應注意事項」、財政部南區國稅局長李雅晶主講「近期稅務代理重大違失態樣及移付懲戒作業介紹」。

金管會證期局簡任稽核吳慧玲指出，近期發生的康友財簽案，是對執業會計師的警鐘，千萬不可輕忽，該案也提醒會計師簽證輪調的重要性，才能合法、獨立行使財務簽證專業。

她說，自從美國頒布沙賓法案，成立公開發行公司會計監督委員會（PCAOB）之後，我國從2007年全面修正會計師法，增訂主管機關金管會，得對簽證公開發行公司財務報告的會計師事務所，進行檢查。

吳慧玲表示，根據2017年到2022年的統計，會計師遭到包括罰鍰、停業、警告、以及申戒等懲戒的項目，以財務報告簽證占比最高，達91％。

她提醒，會計師對公開發行公司簽證時，務必要注意企業經營環境的變化、交易模式與過去方式或與同業常態不同、內部控制失效、企業併購或出售等重大交易、以及跨境交易等五大風險態樣，而且在執行業務時，一定要保有工作底稿，「這是會計師的保命符」。

根據過去查核懲戒的缺失案例來看，未了解新增前十名銷貨客戶交易的性質和合理性，是查核銷貨收入最常見的缺失之一，吳慧玲強調，企業只要有進入前十名的客戶，會計師一定要深入分析，而且，不只要證實測試，而是要做到內控測試。

至於函證，也是會計師務必謹慎的重大事項，吳慧玲指出，就曾有一家企業遭出納挪用1億元的案例，會計師未取得銀行回函，而是以核對銀行對帳單取代，偏偏該對帳單疑似由出納自己編製，會計師因此疏失而遭受懲戒。

中華民國會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿表示，除了紀律之外，我國會計師跟隨國際腳步，正逐步提升職業道德層面，一旦職業道德提高，紀律的要求自然降低，因此，在世界潮流之下，我國會計師每2年也要必修3小時的職業道德課程，這是全球會計師公會的必要作為。

高雄市會計師公會理事長李春宗表示，他跟黃奕睿看法相同，「如果不自律，就是他律」，會計師只要自律多一點，他律就會少一點。

李春宗指出，最近這1年，我國會計師遭到懲戒案例雖然已經減少到4到5件，但，會計師一旦遭到懲戒，大概就是職業生涯的結束，因為，金管會對於會計師的懲戒，都上網公告，財務報告的使用者，包括銀行、投資機構等，都會對遭到懲戒的會計師產生不信任感，因此，他呼籲所有會計師執業人員，一定要自律、法遵。