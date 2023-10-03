深坑區農會開發綠竹筍鮮肉丸 10／4百份限量試吃

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為讓消費者全年都能吃到綠竹筍，新北市農業局輔導各產區農會開發真空筍、筍干、綠竹筍水餃、綠竹筍香腸、綠竹筍鮮肉丸等各式綠竹筍加工品，鎖住鮮食甘甜爽脆好滋味，創造全年經濟。深坑區農會近期推出綠竹筍鮮肉丸，將於明起開賣，並於深坑區農會生鮮超市前廣場辦理試吃會，歡迎民眾來品嚐。

「綠竹筍鮮肉丸」是以蔬果高湯提鮮，口感清脆Q嫩、天然鮮甜多汁，4日12點至下午1點30分於深坑區農會生鮮超市前廣場，深坑區農會舉辦試吃品嚐會，每人可獲得竹筍鮮肉丸湯1份，限量100份贈完為止，歡迎到場品嚐採買，未能到場品嚐者可至深坑區農會超市臉書粉絲專頁訂購。

深坑區公所指出，原價每包220元（12顆／包，約480g），新品上市當日特惠價每包特價只要199元，另針對深坑在地居民凡購買3包再加贈深坑四寶造型保冷袋1個。

農業局指出，新北健康三寶－甘藷、山藥和綠竹筍，其中綠竹筍在新北已經有百年的生產歷史，是全國綠竹筍最大產區，年產值將近17億元。農業局輔導產區農會成立綠竹筍產銷班、筍農取得產銷履歷、友善甚至有機的驗證，新北高品質綠竹筍每年也在全國優質安全綠竹筍評鑑屢獲佳績，今年度更是榮獲全國有機組、產銷履歷組筍王。

農業局表示，為了讓消費者一年四季都可品嚐到綠竹筍美味，各產區農會利用加工技術打破原料供應產期限制，深坑區農會除今年開發綠竹筍鮮肉丸外，也有口感特別的「綠竹筍香腸」，是將深坑四寶的精選健康黑豬上等後腿肉和嚴選優質的綠竹筍結合製成，爽脆的綠竹筍可減少香腸的油膩感，「綠竹筍水餃」筍脆肉香，絕妙好味。

農業局說，農產加工除可延長保存期，更可提升農產價值創造全年經濟，為讓民眾更方便購買新北健康三寶－綠竹筍及加工品，農業局整合各產區農會及多元線上平台，消費者可依不同需求訂購，還有宅配到府的服務，歡迎民眾上網訂購，或電洽各產區農會。