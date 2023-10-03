「小犬」颱風恐變猛犬 來勢洶洶台南嚴防戒備

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中央氣象署今日上午已經發布「小犬」海上陸上警報，台南市政府宣布災害應變中心3級開設，南市府指出，根據中央氣象署對小犬颱風行經路線預測，風雨影響台灣時間為4日上午到6日最明顯，若颱風走向不變，災害應變中心預計4日上午升為1級開設，預估颱風對台南將帶來大雨及強陣風，市民務必做好防颱準備。

台南市災害應變中心表示，台南處於小犬颱風的背風面，但仍將為台南帶來大雨及強降雨，尤其沿海地區更要小心防範，預估明晚到後天白天對台南影響最大。

由於今年7月杜蘇芮颱風、9月海葵颱風期間，台南發生路樹倒塌等災情，市府要求工務局、水利局、區公所及其他權管單位應特別加強樹木固定，避免倒伏，並提醒各區公所備妥防水擋板、砂包等物防止積淹水。

颱風侵台前夕，南市府水利局指出，安南區「海東D2抽水站工程」，目前進度已完成60％，完工後，海東抽水站每秒可抽水15立方公尺，未來再增設2抽水機，每秒可抽水23立方公尺，附近滯洪量7.4萬立方公尺，將可有效改善本淵寮、溪心寮社區長期積淹水問題。

水利局指出，今天已完成492台移動式抽水機及60座抽水站的巡檢作業，其中473台移動式抽水機已預布完成，另有19台可供調度。水利局並通知市轄內58座滯洪池轄管單位預先排空，以增加滯洪容量，除自然溢流及灌溉用途外，皆已完成預洩降。

至於民眾最關心的問題就是會不會放颱風假？台南市政府表示，各縣市長之間會與中央氣象署保持聯繫，再做決定。