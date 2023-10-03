小犬颱風逼近 北市今下午5時管制河濱車流「只出不進」

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北市水利處表示，因小犬颱風外流環流即將帶來間歇性降雨，且10月份起東北季風將逐漸增強，另考量上游水庫已進行調節性放水，如降雨量加劇極可能加大調節性放水超過疏散門關閉標準，因此台北市將於今(3)日下午5時執行淡水河沿線疏散門(淡6至新3-2)及基隆河中山橋至洲美大橋間越堤坡道(百齡左右岸)「只出不進」管制，並於晚間9時起開始拖吊堤外滯留車輛。

水利處指出，配合台北市新政策執行疏散門「只出不進」管制後4小時，開始拖吊堤外滯留車輛，針對未移置車輛將依車型大小處1800至4800元罰鍰，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意，請在河濱公園活動人員、車輛儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全。

台北市交通局於今日下午5時同步開放中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門周邊紅黃線(附條件)停車，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護。

交通局指出，惟法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。另計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。