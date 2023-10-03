正隆淨零智紙打造生態圈 十度入選天下永續公民獎

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工紙龍頭正隆（1904）規模化「淨零智造」，善用農林資源落實3R PLUS全循環，並於去年首創造紙業「產業碳中和聯盟」，攜手上下游產業鏈夥伴一起減碳，打造永續生態系，十度入選2023年《天下永續公民獎》，是唯一入榜的紙業。

為深化減碳影響力，正隆持續布局海內外循環據點，去年完成126億元ESG低碳聯貸案簽訂，台灣大園廠6.6萬噸再生白漿產線、越南平陽廠二期40萬公噸工紙產線、越南濱吉紙器廠，以及北越北江紙器廠已於今年陸續投產，同時在佔地約80公頃的平陽造紙廠規劃五期，目標成為越南首家百萬噸級一貫化國際紙廠，厚植永續競爭力。

總計，自2019年啟動智紙4.0，正隆已耗資上百億元走向智慧創新，以Subtraction資源減用、Material轉廢為能、AI產銷智能、Recycling回收再生、Technologies先進製程5大低碳策略，極大化本土紙業「以再生循環為利基」的碳中和能力。

去年更整合紙業產品、能源、水3大資源循環，深化植物纖維、生物材料、生質燃料等農林資源再生應用，開創全台最大再生循環商模3R PLUS，推升回收紙再生率達92.5％、廢棄物資源化95.6％、水資源循環96.3％、替代燃料率10.3％；細化再生資源應用，提高製造附加價值，創造多元化的低碳商品。

正隆自2005年取得全球首張ISO 14064-1溫室氣體盤查證書開始，就積極進行集團的碳中和管理，務實提出「能源效率、再生能源、循環燃料、負碳技術」4大科學減碳路徑，同時善用造紙產業和廠區地理特性，增設風、光、沼氣綠電。

進一步響應政府以大帶小政策，今年啟動造紙業首例工業用紙碳足跡盤查，攜手20家上下游產業鏈夥伴成立台灣造紙業首例碳中和聯盟，完成21家企業碳盤查、節能診斷，3家組織碳盤查、4家產品碳足跡盤查，養成40位碳管理種子，加速以正隆為首的產業鏈低碳轉型。

正隆也積極打造貫穿社會、企業、產業的全學習體制。透過100％回收紙材打造全台26座紙圖書館，日前攜手台灣無印良品MUJI RENOVATION空間改造企劃團隊，打造全台第一所跨齡共融學習場域，積極回應高齡少子社會議題。同時，看見人才外移及傳產就業缺口，對內重視企業傳承及留才，正隆透過務實、穩健的營運與治理，不僅獲利為同業第一，更率先建立優良提案制度驅動產業創新，去年創利近3.7億元。

對外則強化產業與社會鏈結，去年與中興大學及包含台積電在內的11家循環經濟指標企業，共同成立全台首座、亞洲唯一「循環經濟研究學院」。並落實供應鏈輔導及永續教育，2018年啟動「回收供應鏈轉型升級」，專人輔導167家供應鏈強化源頭分類，重點扶植10家業者完成轉型升級，改善台灣整體回收紙品質。也透過ESG供應商大會，向300家關鍵供應商分享人才培訓、數位轉型、節能減排等ESG議題，攜手產業鏈上下游夥伴落實低碳轉型。