投信投顧公會舉辦國際資產管理論壇 從數位、永續談財管新未來

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為響應國際證券管理機構組織(IOSCO) 所倡議的「世界投資者週」，提升金融從業人員專業素養，以及加強投資人教育及保護意識，投信投顧公會與社團法人臺灣理財顧問認證協會、中華民國退休基金協會、台灣金融研訓院、台灣金融分析專業人員協會、台灣不動產投資協會、臺灣證券交易所、臺灣集中保管結算所、臺灣期貨交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心共同主辦，於10月2日至6日假台灣金融研訓院舉辦「2023世界投資者週聯合論壇」，以「韌性x數位x永續 共創投資與財管新未來」為主軸，邀請國內外專家學者分享財富管理市場發展現況及展望、產業人才培育、投資人韌性的強化與教育、全球永續、淨零與碳權交易機制等重要議題。

10月3日下午場次為本公會「2023年國際資產管理論壇II」，邀請到安永聯合會計師事務所曾于哲會計師分享「國際氣候變遷之發展趨勢與風險管理–ISSB全球永續揭露準則」議題，以及景順資產管理公司歐非中東地區 ETF產品和銷售策略主管Matthew Tagliani先生、彭博研究亞太區ETF研究主管暨資深分析師Rebecca Sin女士分享「國際基金產業發展趨勢 – ETF之商品創新、未來發展與監理趨勢」，期望透過國內外相關專家進行深入的剖析與分享，協助國內資產管理業者掌握永續發展關鍵資訊以及資產管理業未來趨勢，吸引到近200位來自投信投顧業及各界的嘉賓熱情與會，及線上超過600位觀眾同步參與論壇。

論壇活動在投信投顧公會劉宗聖理事長的致詞中拉開序幕，劉理事長表示永續發展是資產管理產業的重要議題，今年6月時，國際財務報導準則基金會(IFRS Foundation)轄下之國際永續準則理事會(ISSB)，發布了永續揭露準則第S1號「永續相關財務資訊揭露之一般規定」及第S2號「氣候相關揭露」，提供投資者具一致性且可比較的永續發展揭露項目，台灣上市櫃公司未來也將逐步適用，因此，資產管理業者應充分瞭解及掌握IFRS永續揭露準則所帶來的影響，另一方面，近年來台灣ETF規模及參與人數皆成長快速，商品也愈來愈多樣化，然而，如何保護投資人權益，促進公平和效率的市場，兼重商品多元化及投資人保護，將是資產管理業者對於ETF管理的重要方向。

安永聯合會計師事務所曾于哲會計師於論壇中提到ISSB永續揭露標準可以協助金融專業人員辨識出交易對手永續相關風險可能的影響(ESG risks)，以及評估潛在的永續相關商機 (SDGs)，協助資產管理業者將ESG量化因子納入投資分析決策流程中；因此，金融機構除了針對ISSB永續揭露標準進行準備之外，更應思考在將ESG因子納入投融資決策流程時，相關組織及策略如何同步調整並落到日常的管理流程中；如何培養從業人員對永續議題的思辨能力(SDGs)、永續相關風險的識讀能力(ESG)以及對永續相關商機的識讀能力(ESG＋SDGs)。

景順 Matthew Tagliani先生在演講中指出，ETF結構的出現就是產品創新的開始，因應顧客群的投資需求，跨越多個投資領域的創新，帶來豐富的產品線，帶動全球資產業持續增長。Tagliani先生分析了不同領域的ETF產品創新，包括創新公司的投資，例如：納指和具成長潛力的投資主題指數研發；開發新市場和新資產類別，如 AT1債券、銀行貸款(Bank Loan)的投資機會；經由smart beta 和因子輪動投資市場以及結合ESG理念的投資等。此外，主動式管理產品是近來全球ETＦ市場最受矚目的發展，雖因市場法規和需求驅動因素不同而有差異，但預期是未來ETF 成長及持續創新的重要要素。

彭博研究亞太區ETF研究主管暨資深分析師Rebecca Sin女士則在演講中分享亞太、台灣及美國ETF市場的概況以及IOSCO的ETF守則可能帶來的影響。在ETF的未來發展方面，Sin女士指出AI 人工智慧將幫助推動科技 ETF 的成長，值得資產管理業者關注的亮點則是近年崛起的主動式管理ETF。