「台灣的孝─孝親報天恩」萬人洗腳暨反毒宣導嘉年華

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弘揚孝道的「孝親洗腳」大型活動，從2012年開始至今，已經邁入第11年，每年活動中，到處可見親子間流露出最溫馨、最寫實的情感，活動口碑受到各界極大的回響和佳評如潮，更在2013年創下金氏世界紀錄。

如此揚名於國際且頗具意義的活動疫情期間停辦數年後，為了推動傳統文化將「百善孝為先」的理念發揚光大，中華傳統文化弘揚孝道總會張朝國總會長決心續辦「孝親洗腳活動」，並集結各界志同道合人士共襄盛舉，共同為弘揚孝道而努力。

「台灣的孝──孝親報天恩」萬人洗腳暨反毒宣導嘉年華活動，張朝國總會長將率領中華傳統文化弘揚孝道總會和臺北市政府、雲林縣政府、中華民國雲林同鄉總會共同主辦，於今（2023）年10月14日（星期六）假總統府前廣場擴大舉辦，並號召大眾再次締造世界金氏紀錄。

主辦單位更於活動前在台北市政府B1東北區多功能空間舉辦媒體發佈會。現場有來自國內、外多家媒體，以及政、商、產、學、研、體壇、公益、宗教等各界嘉賓雲集，雲林縣張麗善縣長更是遠道而來，邀請大家來參加弘揚孝道活動，金牌教練和亞奧運選手也暖心邀約，還有多名藝人前來共襄盛舉，希望透過活動的舉辦和媒體的宣傳，將「台灣的孝─孝親報天恩」的理念傳播到全世界，觸發更多人重視並傳承孝道。

今年活動除了贈送精美的孝心禮品，亦新增「孝親楷模頒獎」，也邀請最具台灣傳統藝術文化的布袋戲之代表──今日掌中劇團，創新演出反毒宣導，希望讓孩子們學會遠離毒品的禍害，珍愛生命；並安排儀隊競賽常勝軍的莊敬高職儀隊帶來精湛的槍法，還有介壽國中管樂隊表演、促進格登幼兒園雷霆萬鈞太鼓表演，以及陳凱倫、林郁順（黑面）、翁立友、蔡義德等「孝」星大演藝，不但節目內容別出心裁，當天更有多位賢達會親臨現場以身作則，主辦單位請大家拭目以待！

張朝國總會長表示，自己一生致力參與有意義造福人們的活動，期盼大家共同為文化傳統奉獻一分心力：「最重要的是，讓我們以最虔誠的心來『足以感恩』，活動當天，上萬人將依循孝道的洗腳儀式，為父母、祖父母、老師教練等長輩孝親洗腳，獻上愛與感恩！讓我們一起兼善天下，厚植百善孝為先的種子，實現福報人間的理想境界！」他強調，今年開始，每年都會辦行「孝親洗腳活動」，而且不僅在首都台北，還要去全省各個地方舉辦，甚至要到中國大陸、世界各地舉行，將優良傳統文化推展到全球，同時影響全世界，喚醒人們對倫理精神的重視。

【台灣的孝-孝親報天恩萬人為父母長輩洗腳暨反毒宣導嘉年華】

˙活動時間：10月14日(六) 14:00～17:00

（13:30開始出示參加名牌來報到進場，團體報名方式請洽詢主辦單位）

˙活動地點：總統府前南北廣場（重慶南路及凱達格蘭大道）

˙主辦單位：台北市政府、雲林縣政府、中華民國雲林同鄉總會、中華傳統文化弘揚孝道總會