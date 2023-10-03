台灣經貿網與Newegg攜手 整備跨境資源進軍北美電商熱點

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跨境電商是臺灣中小企業走向海外市場的重要模式，由經濟部國際貿易署、外貿協會台灣經貿網及Newegg辦理的「Taiwantrade x Newegg 一流平台及賣家領路-大電商時代必學經營攻略」活動，10月3日於台北世貿一館辦理，邀請兩大平台代表及Newegg成功賣家分享銷售秘笈，為潛在賣家指路，跨境電商重要第三方金流工具Payoneer亦共同出席，協助我商不再讓收付款阻礙跨境事業的每個機會。

外貿協會數位商務處蕭春雁副處長指出，美國是全球第二大電子商務市場，疫情趨緩後，消費者回歸實體通路，但並沒有影響線上購物發展。美國消費者每月在網路上購物的比例仍穩定成長中，主要購買品項，時尚產品居首位，第二名即是電子產品。

Newegg臺灣總經理林惠君表示，Newegg雖為北美平台，但創辦人為美籍華人，與臺灣有深厚淵源，用egg代表網路可孵化出生生不息的商機，希望可以帶領企業運用電商帶往全新的未來。Newegg指出第四季為電商旺季，銷售金額為平常的2到3倍。除分享可協助臺灣企業的跨境資源外，另指出平台結合社群媒體，利用個性化、永續、內容及互動四大要素進行共感行銷創造高流量。

台灣經貿網會員‐堤雅實業亦是Newegg成功賣家的蔡經理分享，透過自創品牌以B2C電商通路加強曝光，且Newegg「真人」的專案經理對於初進北美電商的新手賣家是一大助益。

Newegg是美國電商平台始祖之一，也是北美3C科技產品垂直電商領導品牌，全球共有21個站點。據Newegg分析資料，其消費客層具有高收入、高資產的特色，消費客單價高達200美元。2021年於NASDAQ上市後，加強布局全球開店的資源，往全品類銷售的目標邁進，也因此擴大招募臺灣具國際競爭力的產業別如五金、汽配、運動休閒、居家用品等，以滿足更多元的消費者需求。

身為國家級外貿專業B2B電商平台，台灣經貿網與時俱進，持續導入VR、AI、元宇宙等拓銷工具，協助我商高效獲得海外商機。透過與全球知名電商平台合作，協助企業於台灣經貿網站穩跨腳步後，將電商經營版圖延伸B2C。Newegg提供給台灣經貿網尊爵會員包括廣告金、倉儲費等最高達900美元的專屬優惠，另提供產品上架指導、行銷策略支援、物流協調等全方位的服務，希望可協助臺灣中小企業克服跨境電商的障礙，將臺灣優質產品推廣給全球消費者。