蔡英文：巨幅國旗國慶日會飄揚台北天空

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

總統蔡英文今天在臉書發文表示，國慶日當天，將會出現飄揚在台北天空的巨幅國旗。蔡英文的發文似有回應前總統馬英九批評蔡政府執政後「中華民國不見」的言論，隔空較勁意味濃厚 。

蔡英文下午在臉書發文表示，下週二就是國慶日，今年同樣準備了巨幅的「中華民國」國旗，由陸軍航特部的飛行員，駕駛「CH-47SD」契努克運輸直升機，並由「UH-60M」黑鷹直升機擔任護衛。他們都已經在準備、操演當中。

她說，國慶典禮當天，當巨幅國旗出現在總統府上空時，位在左營軍港的玉山艦官兵，也會以同步轉播的方式，一起加入國歌的演唱。

蔡英文強調，每年國慶典禮，當國軍出現時，常常是典禮最高潮的時刻。然而，每一位國軍弟兄姊妹，都是24小時、不分晝夜，在你我身邊，守衛著國家、保護著我們。

相信大家都跟她一樣，期待在國慶典禮上，看到中華民國國軍，展現堅實的團隊默契和專業戰力。蔡英文也請大家，為國軍加油打氣，團結我們的力量，讓國家越來越好。

蔡英文說，明天10月4日上午，還有一場空中的排練操演，10月7日也將進行國慶預演。我要提醒大家，戰機在航行時會發出比較大的聲音，也請大家不要緊張。

馬英九昨在臉書表示，從前年開始，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」；翻譯成中文，就是「台灣國慶日」。這樣做法，既不遵守中華民國憲法，違反蔡英文總統2016年和2020年兩度宣誓就職時，對全國人民做出「遵守憲法」的承諾，更危害台海安全。

不過，府方昨天就回應，在野黨年年都提「中華民國不見了」，但是蔡英文總統執政八年，中華民國跟國旗不僅從未消失，國慶活動現場國軍直升機所懸掛的中華民國國旗反而是愈來愈大幅。