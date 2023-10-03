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小六學童死亡車禍 催生彰化首座四合一防護路口

  • 中時即時 孫英哲
彰縣府在和美鎮嘉卿路路口集設左轉附加車道、庇護島、街角保護行人區域與綠底白線行穿道的交叉路口，以保障行人用路安全。（孫英哲攝）
彰縣府在和美鎮嘉卿路路口集設左轉附加車道、庇護島、街角保護行人區域與綠底白線行穿道的交叉路口，以保障行人用路安全。（孫英哲攝）

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今年2月間，彰化縣和美鎮嘉卿路發生小學六年級學生死亡車禍，引發外界關注，彰縣府檢討後於該路口進行改善工程，完成彰化縣首座集4個方向都設左轉附加車道、庇護島、街角保護行人區域與綠底白線行穿道的交叉路口，行人用路安全將更獲保障。

今年2月3日，和美鎮1名12歲的黃姓小六男童，運動後步行沿著和美鎮彰新路要返家，在穿越嘉卿路路口時，疑似因闖紅燈，與許姓男子駕駛的轎車發生碰撞，雖被送醫，仍傷重死亡。

事發後當地居民說，該口車流量大，其中嘉卿路更是來往國道3號和美交流道與市區之間的重要聯絡道，而且斴近工業區的車輛相當多，因路口周遭有兩家超商和培英國小，居民或學生行走路邊很危險，雖然路口轉彎處有護欄，但易成為車輛駕駛死角，可能會看不到身形較小的學童。

除小六學童的意外事故，2021年2月間，嘉卿路也發生BMW試車自撞意外，釀成2死1傷慘劇。為改善當地交通，今年8月間彰縣府工務處與當地民代與學校溝通協調取得共識，展開嘉卿路路口改善計畫。

工務處表示，經評估後，打掉嘉卿路分隔島進行外推，讓4個路口都能有左轉車道，並設置左轉號誌，以減少車輛碰撞的機會；再來是在嘉卿路口設置行人庇護島，行人過馬路來不及走完，可有庇護空間；並在3處轉角設置行人街角的保護區，避免車輛轉彎切到行人停等區。

除上述外，交通部近期將視察該路口，建議將改善範圍往南延伸到培英國小，彰縣府也加碼設置避車灣作為家長接送區，外加綠底白線型人行道110公尺。

工務處說，改善工程完工後，該處路口雖是目前縣內相當友善行人的路口設計，相關標示標線設計也較為完善，但民眾對於路口行人保護區新增實體路界石還是不習慣，工程9月底完工後，已傳出有車輛轉彎直接就碰撞到路界石，該處已設置防撞桿增加警示及放置三角錐提醒駕駛。

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