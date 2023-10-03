青青餐飲集團2主廚 連奪食藥署金帽獎

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為了表揚傑出的餐飲從業人員，由衛生福利部食品藥物管理署頒贈的「金帽獎」至今已邁入第12屆，選出來自飯店、餐廳和小吃店等各界的優良廚師，堪稱是國內食安獎項的頂級殊榮。

今年度的「FDA優良廚師暨新秀廚師頒獎典禮」一共頒贈獎項給27位優良廚師，其中青青餐飲集團就囊括兩人，包含首次獲獎的行政主廚鄧台生，以及2017年曾經得獎的技術主廚李明車，這兩位主廚都在青青餐飲集團工作超過20年，他們的成功彰顯集團品牌培養的優良文化，以及他們個人在餐飲業界的長期努力。

兩位主廚在各項餐飲競賽可說是「戰功彪炳」，從2006年獲頒台北中華美食展「職業級金鼎獎」、2007年參加台灣代表隊得到台灣美食展「世界藝賽」金鼎獎、2010年經濟部GSP良美食廳、2012年行政主廚、創意主廚同獲中華美食交流協會名列為「台北101名店」、2013年世界廚王台北爭霸賽「職業團體組」季軍、2021-2023 更連續三年入選經濟部臺菜推薦，20年來在餐飲業界的豐功偉績不勝枚舉。

兩位主廚回憶2006年起每個比賽，不僅每個周末都要持續精進廚藝，每週一還要從台北開車到宜蘭參加集體訓練，當時高速公路還沒開通，沿著九彎十八拐的北宜公路開車來回，過程充滿艱辛。

青青餐飲集團董事長吳永強先生為了培育兩位主廚，更是陪伴兩位主廚每週邀請數位台灣各地不同的名廚來試吃與評判，在這如地獄集訓般的一整年中，兩位身經百戰的主廚都曾萌發放棄的念頭，但最後仍靠著意志力堅持完成目標。回首這段旅程充滿挑戰，但更是收穫滿滿。

吳永強董事長更進一步成立了米其林廚師學會，並聘請海外的米其林廚師來台灣開課交流，為他們提供了寶貴的機會和觀念。本次榮獲食藥署的金帽獎，更肯定了鄧台生主廚和李明車主廚過往的努力和專業，同時也兌現了青青餐飲集團對廚師的培養與承諾。

這兩位主廚的成功故事將激勵更多廚師們團結一致，並為餐飲衛生品質和飲食文化的傳承繼續努力。在今年，他們將攜手在青青餐飲集團親手製作龍年福運尾牙春酒饗宴，讓人們有機會品嚐到他們的創意料理，並聆聽他們料理背後的創作理念。