榮剛集團辦研討會 邀客戶以特殊鋼創造利潤

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傳統鋼鐵產業受限於景氣表現不佳，特殊鋼產品反而在低迷的市況中打出一片天，國內特殊鋼大廠榮剛3日就邀請超過50家產業終端客戶，參與產品推廣暨研討會，會中針對特殊鋼產業發展進行討論，共同腦力激盪為台灣鋼鐵業尋找出路。

這次的研討會由榮剛集團旗下的金耘鋼鐵公司主辦，金耘鋼鐵公司是台灣在地知名特殊鋼通路商，專注於特殊合金材料通路領域至今已27個年頭，與榮剛公司為台灣特殊鋼產業供應鏈自主的發展做出了卓越貢獻。

在此次研討會中，金耘鋼鐵董事長邵慧昌以「國產化特殊鋼材引領工業自主與應用技術優化」為題，分享他對於台灣熱作鋼產業發展的見解和期許。

榮剛表示，該集團長期著墨航太、能源、生醫、油氣等四大產業，成功打入波音、GE等國際知名企業，並於今年切入高階熱作鋼，6月28日盛大舉辦產品發表會，新鋼種TS-GHX1象徵台灣本土供應鏈自主的突破，為台灣、甚至國際市場需求提供了全新解決方案，更藉此機會力求打破長期以來國外進口料的壟斷，實現與客戶共贏、共榮的目標。

榮剛指出，高階熱作鋼廣泛應用於對材料高品質要求的壓鑄、鋁擠、鍛造等加工製程，TS-GHX1高階熱作鋼正是應對這些高要求產業所研發的產品，榮剛公司與旗下子公司金耘鋼鐵正極力推廣此新牌號，為強化品牌知名度及深入產業客戶技術應用，特邀請四位長期與企業界合作知名之教授，針對壓鑄、鋁擠、扣件等領域進行技術研討，榮剛集團期望於材料的供應外，能更進一步與客戶建構深層的生態圈，為台灣的特殊鋼產業發展盡一份心力。