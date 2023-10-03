《產業》Gogoro Network覆蓋率 全台達86%

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【時報記者葉時安台北報導】Powered by Gogoro Network(PBGN)聯盟成為目前台灣電動機車市占率最高、擁有最廣泛基礎能源建設的跨產業生態系。Gogoro Network周二宣布年度豐碩成果，顯示持續擴大的Gogoro Network生態系統正在為台灣和全球的電動機車運輸建設帶來重大的影響和改變。Gogoro Network電池交換生態系有感進化，廣度、密度、量能再升級，全台86%覆蓋率，平均每站45個電池槽、每月增加1.2萬顆全新電池。

2023年是Gogoro Network電池交換平台成果豐碩的一年，成長再攀高峰，今年底服務版圖將涵蓋全球45個城市、支援超過55款電動機車，已累積近260萬生態系用戶，是全世界最大、布建最廣泛、用戶數最多的智慧電池交換能源網路。伴隨著各家夥伴齊力促進電動機車普及和用戶數迅速增長，Gogoro Network至今已在全台建置2545個GoStation電池交換站、1萬2325個機櫃、11萬3792個電池交換槽，相當於平均每站就擁有45個槽數。

Gogoro台灣總經理姜家煒表示，經過八年的深耕，電動機車的能源基礎建設已經到位，換電已成為日常生活中的一部分。Gogoro Network朝著「打造有感服務」的目標邁進，不僅電網穩定成長，還透過Gogoro Rewards點數獎勵計畫等服務，大幅降低電動機車入手門檻與總體擁有成本。將致力發展更優質、更多元的體驗，讓更多消費者輕鬆加入電動機車行列，共同擴大永續影響力。

廣度、深度、量能再升級，Gogoro Network服務範圍囊括近86%的行政區，設置於便利商店與量販超市旁的GoStation就有三成，六都GoStation總數更是加油站的1.28倍。

根據Gogoro Network最新統計資料，超過130萬顆智慧電池每天服務Gogoro與PBGN車主、以及GoShare用戶，其中64%為第三代電池，還以每月平均增加1.2萬顆全新電池的速度，不斷擴充服務量能。而單站擁有超過120個電池槽的Super GoStation，量能是一般GoStation的四倍，平均每月就產生近200萬次電池交換，滿格電池交換率達99.2%，以3.5%的站數比例肩負了12.7%的Gogoro Network能源網路交換量。

GoStation機櫃也持續迭代，全台66%站體已更新為GoStation 5.0，具備充電效率更高、雙倍快充、可雙向充放電、支援調頻備轉的特性。