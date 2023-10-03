2023台中自行車周 手搖車2.0亮相 不必用腳踩就能騎

看過不必用腳踩踏就能騎著走的自行車嗎？台中市工商發展投資策進會舉辦「2023台中自行車周」，超過300家廠商展出最新的自行車相關產品，其中，自行車暨健康科技工業研究發展中心研發的「手搖車2.0」首度亮相，強調不須踩踏就能騎，盼讓身障者也能享受馳騁在風中的感覺。 財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心總經理吳永盛表示，當初中心研發第一代手搖車是希望幫助身障人士，盼為他們創造運動新選擇，之後持續優化，以強化車體結構可快拆分離、且前叉可獨立分離等設計，車體並可容納雙電池，同時採用軌道式、具前後上下調整功能，讓騎乘者能擁有更舒適及輕鬆的騎乘體驗。 吳永盛強調，手搖車2.0還結合應用聯網技術、環境警示與生理監控，可依據騎乘者的狀況導入不同模式的電力輔助並監測身體狀況，未來不但要擴大其在台灣的能見度與觸及、使用率，更以外銷為目標，希望讓搖車成為「全民運動」。 除了手搖車2.0，從3日展至6日的台中自行車周也吸引包括在地自行車零件大廠台萬、桂盟、天心等超過300家廠商展出相關產品，台中市工策會總幹事黃于珊表示，台灣自行車產業的出口比為全球第2，台中相關產業家數達423家、占約全國家數的45％，透過自行車展盼提升產業曝光度、品牌知名度與市場競爭力，同時促進招商引資。 黃于珊強調，台中市這幾年大力推動「iBike倍增計畫」，目前建置站點數達1300站，全市更有20多條自行車道，市府也透過「iBike前半小時騎乘免費」政策推廣民眾使用，盼打造台中為自行車城市。